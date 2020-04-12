Законы, вступающие в силу с 12 апреля

Лидия Мартынова

Тема: Какие законы вступают в силу

Федеральный закон от 1 апреля 2020 года № 97-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Предусматривается возможность присвоения кредитных рейтингов страховым организациям, обществам взаимного страхования, ценным бумагам и их эмитентам.

Также совет директоров Банка России наделен полномочием по установлению перечней кредитных рейтинговых агентств, а также необходимых уровней соответствующих кредитных рейтингов и особенностей их применения.

Федеральный закон от 1 апреля 2020 года № 93-ФЗ «О внесении изменения в статью 13 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»

Расширен перечень случаев, при которых допускается предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия гражданина или его законного представителя. В него включено предоставление сведений по запросу органа уголовно-исполнительной системы в связи с исполнением осужденным обязанности пройти лечение от наркомании и медицинскую и (или) социальную реабилитацию.

Федеральный закон от 1 апреля 2020 года № 92-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной охране»

Органы государственной охраны получили право принимать решения об установлении, изменении и прекращении существования зон охраняемых объектов, а также обеспечивать соблюдение установленных ограничений для таких зон и определять трассы проезда (передвижения) объектов государственной охраны.

Кроме того, скорректирован порядок взаимодействия органов государственной охраны с другими государственными органами, а также органами местного самоуправления и иными государственными организациями.

Федеральный закон от 1 апреля 2020 года № 91-ФЗ «О внесении изменения в статью 74 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»

В случае введения в отношении кредитной организации запрета на привлечение денежных средств физических лиц во вклады или открытие и ведение банковских счетов физических лиц Банк России обязан размещать на своем официальном сайте информацию о введении такого запрета.

Указанная информация удаляется с сайта ЦБ РФ не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания срока действия установленного запрета, а в случае отзыва у банка лицензии на осуществление банковских операций - в день размещения на указанном сайте информации о ее отзыве.

Федеральный закон от 1 апреля 2020 года № 88-ФЗ «О внесении изменений в статьи 83 и 84 Воздушного кодекса Российской Федерации»

Изменения в Воздушный кодекс РФ устанавливают, что авиационная безопасность будет обеспечиваться не только службами авиационной безопасности аэродромов или аэропортов, службами авиационной безопасности эксплуатантов, уполномоченными органами, наделенными этим правом федеральными законами, но и подразделениями транспортной безопасности.

Федеральный закон от 1 апреля 2020 года № 81-ФЗ «О внесении изменений в статью 57.7 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» и Федеральный закон «О материальной ответственности военнослужащих»

Скорректированы основания и порядок привлечения к материальной ответственности военнослужащих и граждан, призванных на военные сборы, включая граждан, пребывающих в мобилизационном людском резерве к материальной ответственности за ущерб, причиненный ими при исполнении обязанностей военной службы имуществу воинской части.

Предусмотрена возможность для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, производить возмещение ущерба с рассрочкой платежа. Также определены основания для уменьшения судом размера денежных средств, подлежащих взысканию с военнослужащего для возмещения причиненного им ущерба.

Федеральный закон от 1 апреля 2020 года № 79-ФЗ «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, а также об изменении и прекращении действия отдельных международных договоров»

Протоколом, подписанным в Ереване 1 октября 2019 года, устанавливаются нормативы распределения сумм ввозных таможенных пошлин для каждого государства - члена Евразийского экономического союза.

Федеральный закон от 1 апреля 2020 года № 78-ФЗ «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года»

Протокол, подписанный в Ереване 1 октября 2019 года, разработан для реализации положений Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, которые касаются возможности зачета авансовых платежей в счет уплаты ввозных таможенных, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин.

Федеральный закон от 1 апреля 2020 года № 77-ФЗ «О ратификации Дополнительного соглашения к Соглашению между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о сотрудничестве в области обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями отдельных категорий граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Республики Абхазия, от 22 июня 2017 года»

Срок российско-абхазского соглашения о сотрудничестве в области обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями отдельных категорий граждан России, постоянно проживающих на территории Республики Абхазия, продлевается до 31 декабря 2022 года.

Федеральный закон от 1 апреля 2020 года № 76-ФЗ «О ратификации Договора между Российской Федерацией и Республикой Зимбабве о выдаче»

Согласно Договору, подписанному в Москве 15 января 2019 года, каждая сторона обязуется выдавать по запросу другой стороне лиц для уголовного преследования или исполнения приговора за преступления, влекущие выдачу. Определены условия, при которых осуществляется выдача лиц, совершивших преступления.

Федеральный закон от 1 апреля 2020 года № 75-ФЗ «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Армения о сотрудничестве в сфере поставок природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов в Республику Армения от 2 декабря 2013 года»

В соответствии с Протоколом, подписанным в Москве 4 октября 2019 года,

предусмотрено, что декларирование бензина автомобильного с октановым числом менее 95, дизельного топлива, топлива для реактивных двигателей и парафина нефтяного жидкого, вывозимых из России в Армению, осуществляется без применения временного периодического таможенного декларирования, установленного российским законодательством.

Федеральный закон от 1 апреля 2020 года № 74-ФЗ «О ратификации Договора между Российской Федерацией и Федеративной Республикой Нигерией о взаимной правовой помощи по уголовным делам»

В соответствии с Договором, который был подписан в Москве 26 ноября 2018 года, стороны обязуются оказывать друг другу правовую помощь в расследовании, судебном разбирательстве или иных процессуальных действиях, связанных с уголовными делами. Установлены условия, а также виды и объем оказываемой правовой помощи.

Федеральный закон от 1 апреля 2020 года № 73-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 28.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»

В Уголовный кодекс РФ внесены изменения, согласно которым уголовно наказуемыми деяниями будут признаваться нарушения требований валютного законодательства РФ о зачислении или возврате денежных средств в крупном размере при условии, что виновное лицо ранее было подвергнуто административному наказанию за аналогичное деяние.

Также скорректирован порядок исчисления крупного и особо крупного размера неуплаченных налогов и иных обязательных платежей. Под крупным размером пониматься сумма в 2,7 миллиона рублей, а под особо крупным — сумма, которая превышает за трехлетний финансовый период 13,5 миллионов рублей.

Кроме того, уточняется примечание к статье УК РФ, предусматривающей ответственность за организацию преступного сообщества либо участие в нем. Оно дополнено пунктом, в соответствии с которым действия лиц могут быть квалифицированы как создание преступного сообщества только в том случае, если будет доказано, что образованное ими юридическое лицо, его структурное подразделение изначально создавались для совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений.

Федеральный закон от 1 апреля 2020 года № 72-ФЗ «О внесении изменений в статьи 15.25 и 23.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»

Устанавливается административная ответственность за неисполнение или несвоевременное исполнение обязанности по обеспечению зачисления на счёт в уполномоченных банках денежных средств в иностранной валюте или рублях, причитающихся в соответствии с условиями внешнеторгового договора (контракта), договора займа с нерезидентом по однократно либо неоднократно в течение одного года проведённым валютным операциям, если сумма указанных денежных средств превышает 100 миллионов рублей и если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния.