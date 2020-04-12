Замглавы «Лукойла»: Без сделки России пришлось бы сокращать добычу вдвое

Лидия Мартынова

Сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти стала для России Брестским миром — «унизительным и тяжелым». Такое мнение высказал агентству РБК вице-президент «Лукойла» Леонид Федун.

«Добыча бы упала гораздо больше. У нас не было бы возможности отгружать нефть, кроме как на собственные заводы, а потребление крайне низкое в Российской Федерации, поэтому мы могли бы закрыть до 50% добычи», — заявил Леонид Федун. Он заметил, что не пугает, а реально оценивает ситуацию: «При этом мы закрывали бы (скважины) при цене $ 10−15 за баррель. И все компании понесли бы гигантские убытки, у них был бы отрицательный денежный поток».

По его мнению, в сложившейся ситуации соглашение о сокращении добычи оказалось тяжелым, но лучшим решением.

«В 2016 году при заключении первого соглашения ОПЕК+ мы довольно удачно вошли в сделку. В частности, мы сокращались от уровня исторически рекордного уровня ежесуточной добычи нефти. Теперь же мы должны сокращаться от стандартного для нас уровня производства, — говорит ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков. — В результате сократится объем притока валюты в страну. Плюс сокращение добычи в перспективе года приведет к снижению инвестиций и ВВП по итогам года. Согласие на такие последствия являются желанием избежать еще более негативного сценария, при котором (при отсутствии сделки) нефтехранилища в мире переполнятся и странам придется останавливать добычу в еще больших масштабах».

Напомним, что страны ОПЕК+ договорились сократить добычу на 10 млн баррелей в сутки и самое большое бремя возьмут на себя Россия и Саудовская Аравия. Обе страны возьмут на себя обязательства сократить в мае и июне производство на 2,5 млн баррелей.