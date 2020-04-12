Заразившийся коронавирусом Борис Джонсон рассказал о своем досуге в больнице

Вадим Карасев

Борис Джонсон Фото: Hannah Mckay / Reuters

Британский премьер-министр Борис Джонсон, заразившийся коронавирусом, рассказал о своем досуге в больнице. Об этом пишет издание New York Post.

В медучреждении политик решает судоку и пересматривает трилогию «Властелин колец». Кроме того, британский премьер пересматривает комедии английского режиссера Брюса Робинсона.

О том, что Джонсон заразился коронавирусом, стало известно 27 марта. С тех пор он находился в самоизоляции, но продолжал работать. Спустя десять дней политика, у которого сохранялись симптомы, по совету лечащего врача доставили в больницу Святого Томаса в Лондоне. Там премьера подвергли кислородотерапии.

Вечером 6 апреля Джонсон был переведен в отделение интенсивной терапии в связи с тем, что его состояние ухудшилось. Вечером 9 апреля политика перевели из реанимации в обычную палату. Как отметили в офисе премьера, он находится в «отличном настроении».