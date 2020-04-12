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Звездный Instagram: хроники самоизоляции, или Как выжить в четырех стенах и не сойти с ума

Звездный Instagram: хроники самоизоляции, или Как выжить в четырех стенах и не сойти с ума

Встречаем традиционную инстаграм-подборку лучших фотографий звезд за неделю и настраиваемся на позитивный лад. Да, всем нам, и знаменитостям в том числе, приходится носить маски и сидеть дома, но все это лишь заставляет мозг работать изощреннее, придумывая поводы взбодрить себя и близких.

Тренировки, кулинарные эксперименты, чтение, игры с детьми — звезды развлекаются как могут. И, судя по некоторым снимкам, уже давно вышли из зоны комфорта: Земфира вдруг выпустила песню и вышла на связь с поклонниками, Яна Рудковская ударилась во все тяжкие и "затянулась" пастой, а Брюс Уиллис сел на карантин со своей бывшей женой Деми Мур, а не нынешней (о времена, о нравы!).

Что еще интересного происходило в жизни героев "Сплетника" — в нашей подборке!


Анна Курникова с дочерью


Рита Дакота


Нюша


Екатерина Варнава


Настя Каменских


Ани Лорак


Наталья Ионова


Айза Анохина


Тимати с сыном


Дарья Клюкина


Настя Ивлеева


Регина Тодоренко


Влад Топалов с сыном


Анна Седокова


Светлана Лобода


Кортни Кардашьян


Эмили Ратажковски


Синди Кроуфорд


Кайя Гербер


Элизабет Херли


Джессика Симпсон


Эмбер Херд


Тесс Холлидей


Рита Ора


Кьяра Ферраньи с сыном


Шанина Шейк


Керри Вашингтон


Деми Мур


Земфира


Елена Перминова


Яна Рудковская


Елена Темникова с дочерью


Дима Билан


Анна Чиповская


Рената Литвинова


Елизавета Боярская и Максим Матвеев с сыном


Светлана Бондарчук


Ника Белоцерковская


Виктория Шелягова


Мирослава Дума


Виктория Лопырева


Александра Бортич


Ольга Куриленко


Кайли Дженнер


Селена Гомес


Сергей Полунин и Елена Ильиных


Дарья Коновалова


Ольга Шелест
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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