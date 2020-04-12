Звездный Instagram: хроники самоизоляции, или Как выжить в четырех стенах и не сойти с ума

Вадим Карасев

Встречаем традиционную инстаграм-подборку лучших фотографий звезд за неделю и настраиваемся на позитивный лад. Да, всем нам, и знаменитостям в том числе, приходится носить маски и сидеть дома, но все это лишь заставляет мозг работать изощреннее, придумывая поводы взбодрить себя и близких.

Тренировки, кулинарные эксперименты, чтение, игры с детьми — звезды развлекаются как могут. И, судя по некоторым снимкам, уже давно вышли из зоны комфорта: Земфира вдруг выпустила песню и вышла на связь с поклонниками, Яна Рудковская ударилась во все тяжкие и "затянулась" пастой, а Брюс Уиллис сел на карантин со своей бывшей женой Деми Мур, а не нынешней (о времена, о нравы!).

Что еще интересного происходило в жизни героев "Сплетника" — в нашей подборке!





Анна Курникова с дочерью





Рита Дакота





Нюша





Екатерина Варнава





Настя Каменских





Ани Лорак





Наталья Ионова





Айза Анохина





Тимати с сыном





Дарья Клюкина





Настя Ивлеева





Регина Тодоренко





Влад Топалов с сыном





Анна Седокова





Светлана Лобода





Кортни Кардашьян





Эмили Ратажковски





Синди Кроуфорд





Кайя Гербер





Элизабет Херли





Джессика Симпсон





Эмбер Херд





Тесс Холлидей





Рита Ора





Кьяра Ферраньи с сыном





Шанина Шейк





Керри Вашингтон





Деми Мур





Земфира





Елена Перминова





Яна Рудковская





Елена Темникова с дочерью





Дима Билан





Анна Чиповская





Рената Литвинова





Елизавета Боярская и Максим Матвеев с сыном





Светлана Бондарчук





Ника Белоцерковская





Виктория Шелягова





Мирослава Дума





Виктория Лопырева





Александра Бортич





Ольга Куриленко





Кайли Дженнер





Селена Гомес





Сергей Полунин и Елена Ильиных





Дарья Коновалова





Ольга Шелест