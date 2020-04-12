Звездный Instagram: хроники самоизоляции, или Как выжить в четырех стенах и не сойти с ума
Сегодня, 19:35 Вадим Карасев
Встречаем традиционную инстаграм-подборку лучших фотографий звезд за неделю и настраиваемся на позитивный лад. Да, всем нам, и знаменитостям в том числе, приходится носить маски и сидеть дома, но все это лишь заставляет мозг работать изощреннее, придумывая поводы взбодрить себя и близких.
Тренировки, кулинарные эксперименты, чтение, игры с детьми — звезды развлекаются как могут. И, судя по некоторым снимкам, уже давно вышли из зоны комфорта: Земфира вдруг выпустила песню и вышла на связь с поклонниками, Яна Рудковская ударилась во все тяжкие и "затянулась" пастой, а Брюс Уиллис сел на карантин со своей бывшей женой Деми Мур, а не нынешней (о времена, о нравы!).
Что еще интересного происходило в жизни героев "Сплетника" — в нашей подборке!
Анна Курникова с дочерью
Рита Дакота
Нюша
Екатерина Варнава
Настя Каменских
Ани Лорак
Наталья Ионова
Айза Анохина
Тимати с сыном
Дарья Клюкина
Настя Ивлеева
Регина Тодоренко
Влад Топалов с сыном
Анна Седокова
Светлана Лобода
Кортни Кардашьян
Эмили Ратажковски
Синди Кроуфорд
Кайя Гербер
Элизабет Херли
Джессика Симпсон
Эмбер Херд
Тесс Холлидей
Рита Ора
Кьяра Ферраньи с сыном
Шанина Шейк
Керри Вашингтон
Деми Мур
Земфира
Елена Перминова
Яна Рудковская
Елена Темникова с дочерью
Дима Билан
Анна Чиповская
Рената Литвинова
Елизавета Боярская и Максим Матвеев с сыном
Светлана Бондарчук
Ника Белоцерковская
Виктория Шелягова
Мирослава Дума
Виктория Лопырева
Александра Бортич
Ольга Куриленко
Кайли Дженнер
Селена Гомес
Сергей Полунин и Елена Ильиных
Дарья Коновалова
Ольга Шелест
По материалам: spletnik.ru
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