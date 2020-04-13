14 миллионов штрафов выписали нарушителям требований пожарной безопасности в Ростовской области

Вадим Карасев

На Дону органы госпожнадзора, МСУ и региональной административной инспекции с января по апрель текущего года выписали нарушителям требований пожарной безопасной штрафов на 14 миллионов рублей. Также в адрес проштрафившихся жителей региона заведено порядка двух тысяч административных дел. Такое заявление сделал 13 апреля вице-губернатор Ростовской области Вадим Артемов. Об этом сообщает официальный портал Ростовской области.

Как выяснилось, специалистами соответствующего профиля в текущем году выполнены 2600 рейдов, порядка 750 разъяснений, подготовлено примерно 180 различных предписаний по борьбе с пожарами.

Кроме того, идет инструктаж жителей региона на предмет пожарной безопасности. Всего такой работой в этом году охвачено 84 тысячи людей. В ходе проведения данной профилактической работы специалисты сделали 81 тысячу обходов по квартирам и частным домам.

Как стало известно, к соответствующей информационно-разъяснительной работе с населением в Ростовской области привлекаются казаки и волонтеры.