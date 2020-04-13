4 самых необычных гадания мира: как узнавали будущее в разных странах

Вадим Карасев

Многие люди гадают или хотя бы раз гадали на будущее: кто-то — по картам Таро, кто-то — на игральных картах, а кто-то пытается предсказать будущее по звездам. Эксперты расскажут вам о самых странных и малоизвестных гаданиях разных стран.

Чтобы эффективно предсказывать будущее, воспользуйтесь помощью наших статей из На будущее">раздела гаданий и предсказаний, где вы всегда сможете найти эффективные способы, которые вам точно понравятся.

Гадания по животным

В большинстве случаев это не полноценные гадания, а просто приметы. Например, древние славяне верили в то, что если весной мыши активно бегают по полям, это сулит сильный неурожай и большие проблемы.

Также на Руси было относительно популярным гадание на будущего мужа по петуху. Для начала девушки подготавливали помещение для гадания: ставили на пол зеркало, блюдце с зерном и блюдце с водой. Также необходимо было, чтобы поблизости была курица. Когда все было готово, в помещение впускали петуха. Если он первым делом подходил к курице, это значило, что будущий муж будет гулящим и ненадежным. Если петух подходил к зеркалу, то это сулило гадающей даме большую удачу в любви. Если петух выбирал блюдце с зерном, то это говорило о том, что брак будет успешным в финансовом плане. Блюдце с водой означало, что муж будет пьяницей и бездельником.

Гадание по книгам

Это очень популярное гадание, истоки которого ученые не могут точно установить до сих пор. Когда зародился ислам, стало популярным гадать по Корану.

Люди открывали случайную страницу и тыкали иголкой или чем-то острым в произвольное место. По указанному слову старались понять, каким будет ближайшее будущее. Ранее мы уже рассказывали в другой нашей статье об этом гадании, а, точнее, о его современных вариациях.

В некоторых уголках мира люди просто открывали любую незнакомую книгу на случайной странице, читали ее и делали вывод о том, что их ждет, по смыслу текста. В средние века было популярно гадать по Библии. Интересно, что гадание по книгам очень любили в свое время китайцы и некоторые другие народы восточной Азии.

Гадание по лавровым листьям

Данный вид гадания любили древние греки. Историки уверены в том, что листья необходимо было сжигать.

Если лист горел и сильно трещал, то это значило, что в жизни человека должны вскоре произойти позитивные изменения. Если же лист сгорал полностью беззвучно, это сулило скорые неприятности.

Гадание по услышанному или увиденному

Никто не знает, откуда появилась точно эта методика, но она не обрела большой популярности. В мире до сих пор есть множество сторонников теории о том, что в окружающем нас мире можно увидеть или услышать что-то такое, что поможет предсказать будущее.

Происходит это либо спонтанно, либо в том случае, если, например, человек постоянно видит или слышит одну и ту же фразу. Также предсказать судьбу можно по постоянно встречающему набору чисел. Сторонники этой теории полагают, что любое услышанное в толпе людей слово может открыть вам тайны будущего. Происходит это не всегда, а в определенные моменты, которые порой мы не может отследить.

Вполне вероятно, что существовали какие-то еще методики предсказания будущего, о которых никто не узнает, потому что они канули в лету.