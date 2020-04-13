Анастасия: «Я не могу родить Юлиану ребенка, а он очень хочет!»

Лидия Мартынова

Певица тяжело переживает расставание с супругом. Как оказалось, главная причина предстоящего расторжения брака — дети. К сожалению, Анастасия не может родить малыша Юлиану, а он уже много лет мечтает стать отцом.

На днях певец Юлиан в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» на всю страну объявил о том, что он разводится с Анастасией. «Я пытался до последнего сохранить семью, но ничего не вышло. Скорее всего, придется подавать на развод. Мои родители знают об этом, они жутко расстроены…» — заявил артист.

Артист признался, он все еще испытывает чувства к бывшей жене. Однако пара приняла решение расторгнуть брак, который продлился всего 12 месяцев. «СтарХит» выяснил подробности у Анастасии.

«Я не могу рожать детей, — рассказывает «СтарХиту» знаменитость. — А Юлиан хотел, да и хочет. Суррогатное материнство и усыновление? Я против… Сейчас чувствую себя одинокой, еще этот карантин, никуда не выхожу. Честно, я очень жду бывшего мужа Володю назад. Мы разговаривали по телефону, он поддерживает меня. Говорю ему, как скучаю. Сойдемся ли? Вы знаете, я надеюсь».

В тяжелый душевный период Анастасию Минцковскую, именно так зовут артистку, поддерживает и ее мама. «О нашем расставании с Юлианом она сказала: «Слава Богу!» — продолжает певица. — Мама ненавидит мужиков, зато честно. Как дочь Аня отреагировала? Не общаюсь с ней уже 8 лет. Потому что когда у меня были проблемы с деньгами, попросила у нее помощь, а она отказала. Это та Аня, которую я отвозила в Америку, в Израиль… Показала весь мир! Немножко разлюбила ее, и не умею прощать. А она даже не пыталась наладить общение».

Ранее артистка заявляла, что после свадьбы она собирается составить брачный договор. Но что-то пошло не так. «Я ничего не беру в жизни у мужчин, — делится Анастасия. — Спасибо Юлиану, что подарил мне дом. Кстати, у меня девять кур, шестнадцать кроликов, три козла, 5 собак и две кошки… Весело провожу с ними карантин. Даже у брата Олега одолжила 50 тысяч рублей, чтобы купить корм для животных. Сама есть не сяду, пока не накормлю скотину!»





Напомним, до заключения брака знаменитости дружили целых 27 лет. Они общались вне сцены и часто выступали вместе. Однажды Юлиан понял, что певица для него не просто приятельница, а возможно, муза до конца дней.

«Хоть по характеру оба как вулканы, но удивительным образом сошлись. Наверное, секрет прост: не любим сюси-муси и находиться друг с другом ежесекундно. Вообще, думаю, любые ссоры в парах возникают из-за замкнутого пространства. А нас выручает работа: то я уезжаю на гастроли, то Настя, благодаря чему еще ни разу сильно не поругались», — хвастался в интервью Юлиан

Фото: Стас Хара, личный архив, Odnoklassniki.ru