Анна Чиповская, Максим Виторган, Лиза Боярская, Мария Ивакова и другие снялись в шуточном ролике о карантине

Вадим Карасев

Российские актеры приняли участие в новом флешмобе #РазделеныНоВместе, который был запущен в инстаграме театральным проектом "Заячий стон". Суть флешмоба заключается в том, чтобы показать, что даже на самоизоляции из-за пандемии коронавируса никто из нас не одинок, а также вселить надежду, что мы сможем пережить эти тяжелые времена, только оставаясь вместе — пусть и не буквально.

В акции участие приняли Анна Чиповская, Максим Виторган, Юлия Пересильд, Елизавета Боярская и Максим Матвеев, Игорь Верник, Мария Ивакова и Никита Ефремов, Тимур Родригез, Дарья Мельникова, Александр Петров и многие другие актеры. Каждый участник снял короткий отрывок, сидя дома на самоизоляции.

Основная фишка видео состоит в том, что на финальном монтаже кажется, что каждый из участников виртуально передает эстафету действий другому. Так, Анна Чиповская в ролике пьет текилу и закусывает лимоном, а потом "передает" дольку Юлии Пересильд. Та, в свою очередь, кладет лимон в чай, берет бутерброд с колбасой и тут же "передает" его Максиму Виторгану, который в следующем кадре делает выбор: съесть его или листья салата.





Максим МатвеевЕлизавета БоярскаяАлександр Петров

Пока все плачут на техно, "Заячий стон" объединяет друзей!! Несмотря на то, что все #СидимДома, мы #РазделеныНоВместе. Пусть немного растолстеем, но карантин переживем! Вместе! Выше нос!

— так описали свое новое творение представители творческого объединения "Заячий стон", состоящего из четырех артистов "Ленкома": Максима Амельченко, Виталия Боровика, Алексея Полякова, Кирилла Петрова и Виктора Долгий.

Интернет-пользователи оценили забавный ролик и поблагодарили создателей и актеров за то, что они подняли им настроение и зарядили позитивом. Если вы заскучали на самоизоляции, самое время предложить своим друзьям присоединиться к этому оригинальному флешмобу!





Игорь Верник





Тимур Родригез





Мария Ивакова и Никита Ефремов