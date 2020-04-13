Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Анна Чиповская, Максим Виторган, Лиза Боярская, Мария Ивакова и другие снялись в шуточном ролике о карантине

Анна Чиповская, Максим Виторган, Лиза Боярская, Мария Ивакова и другие снялись в шуточном ролике о карантине

Анна Чиповская, Максим Виторган, Лиза Боярская, Мария Ивакова и другие снялись в шуточном ролике о карантине

Российские актеры приняли участие в новом флешмобе #РазделеныНоВместе, который был запущен в инстаграме театральным проектом "Заячий стон".  Суть флешмоба заключается в том, чтобы показать, что даже на самоизоляции из-за пандемии коронавируса никто из нас не одинок, а также вселить надежду, что мы сможем пережить эти тяжелые времена, только оставаясь вместе — пусть и не буквально.

В акции участие приняли Анна Чиповская, Максим Виторган, Юлия Пересильд, Елизавета Боярская и Максим Матвеев, Игорь Верник, Мария Ивакова и Никита Ефремов, Тимур Родригез, Дарья Мельникова, Александр Петров и многие другие актеры. Каждый участник снял короткий отрывок, сидя дома на самоизоляции.

Основная фишка видео состоит в том, что на финальном монтаже кажется, что каждый из участников виртуально передает эстафету действий другому. Так, Анна Чиповская в ролике пьет текилу и закусывает лимоном, а потом "передает" дольку Юлии Пересильд. Та, в свою очередь, кладет лимон в чай, берет бутерброд с колбасой и тут же "передает" его Максиму Виторгану, который в следующем кадре делает выбор: съесть его или листья салата.


Максим Матвеев
Елизавета Боярская
Александр Петров

Пока все плачут на техно, "Заячий стон" объединяет друзей!! Несмотря на то, что все #СидимДома, мы #РазделеныНоВместе. Пусть немного растолстеем, но карантин переживем! Вместе! Выше нос!

— так описали свое новое творение представители творческого объединения "Заячий стон", состоящего из четырех артистов "Ленкома": Максима Амельченко, Виталия Боровика, Алексея Полякова, Кирилла Петрова и Виктора Долгий.

Интернет-пользователи оценили забавный ролик и поблагодарили создателей и актеров за то, что они подняли им настроение и зарядили позитивом. Если вы заскучали на самоизоляции, самое время предложить своим друзьям присоединиться к этому оригинальному флешмобу!


Игорь Верник


Тимур Родригез


Мария Ивакова и Никита Ефремов
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Сенатор: сделка ОПЕК+ не отменит грядущего передела нефтяного рынка
Сенатор: сделка ОПЕК+ не отменит грядущего передела нефтяного рынка
Жаловавшаяся на избиения жена Прилучного прокомментировала скандал в семье
Жаловавшаяся на избиения жена Прилучного прокомментировала скандал в
Лунный день сегодня 13 апреля 2020 года
Лунный день сегодня 13 апреля 2020 года
Фанера влагостойкая в Минске от компании «Fanera.by»
Фанера влагостойкая в Минске от компании «Fanera.by»
Анна Чиповская, Максим Виторган, Лиза Боярская, Мария Ивакова и другие снялись в шуточном ролике о карантине
Анна Чиповская, Максим Виторган, Лиза Боярская, Мария Ивакова и
Бузова на самоизоляции остригла волосы, разбила битой телевизор и сожгла платье за 500 тыс.
Бузова на самоизоляции остригла волосы, разбила битой телевизор и
Испания частично деблокируется после достижения пика пандемии
Испания частично деблокируется после достижения пика пандемии
Пять коротких заговоров, чтобы 13 число было удачным днем
Пять коротких заговоров, чтобы 13 число было удачным днем
Власти Москвы объяснили правила передвижения по городу с детьми до 14 лет
Власти Москвы объяснили правила передвижения по городу с детьми до 14
В СФ обсудят попытки вмешательства в дела России в условиях пандемии
В СФ обсудят попытки вмешательства в дела России в условиях пандемии
Каспарайтис рассказал о проблемах "богатой Америки" на фоне пандемии
Каспарайтис рассказал о проблемах "богатой Америки" на фоне пандемии
Стала известна судьба «Модного приговора» после госпитализации ведущего
Стала известна судьба «Модного приговора» после госпитализации

Топ на сегодня

Главный инфекционист США спрогнозировал возвращение к нормальной жизни
Главный инфекционист США спрогнозировал возвращение к нормальной жизни
Голикова объяснила причины срока самоизоляции до 30 апреля
Голикова объяснила причины срока самоизоляции до 30 апреля
Песков рассказал, что Путин скучает по живому общению
Песков рассказал, что Путин скучает по живому общению
В Москве появились мошенники, оформляющие поддельные пропуска
В Москве появились мошенники, оформляющие поддельные пропуска
Песков заявил, что Путину сейчас не хватает живого общения
Песков заявил, что Путину сейчас не хватает живого общения

Еще по теме

Елизавета Боярская и Максим Матвеев снова вместе
Елизавета Боярская и Максим Матвеев отдыхают в Грузии вместе с друзьями
Елизавета Боярская и Максим Матвеев наслаждаются семейным отдыхом в горах
Светлана Ходченкова, Паулина Андреева, Юлия Снигирь и другие на дне рождения Анны Чиповской