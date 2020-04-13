Арабские монархии затребовали репатриацию трудовых мигрантов на родину

Влада Некрасова

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз аль-Сауд своим указом продлил «до дальнейшего уведомления» общенациональный комендантский час, установленный из-за распространения коронавируса Covid-19. Об этом накануне, 12 апреля, сообщило Министерство внутренних дел королевства, после того как Минздрав страны привёл негативную статистику: в каждый из последних четырёх дней в крупнейшей арабской монархии регистрировалось более 300 случаев заражения.

На прошлой неделе Саудовская Аравия установила 24-часовой комендантский час в столице страны Эр-Рияде и других крупных городах, что привело к блокированию большей части населения королевства. В других местах монархии комендантский час, который был введён с 23 марта, действует с 15.00 до 06.00 каждые сутки.

В королевстве с населением около 35 млн человек, по данным на вечер 12 апреля, подтверждено 4 462 случая заражения коронавирусной инфекцией, 59 из которых окончились летальным исходом. Это самые высокие показатели среди шести арабских государств Персидского залива, где общее число инфицированных превысило 13 600 человек, 89 из них умерли.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что в последние недели десятки членов правящей королевской семьи Саудовской Аравии, а именно — около 150 принцев, были заражены коронавирусом.

Королевство приостановило международные рейсы, запретило паломничество к исламским святыням и коллективные молитвы в Мекке и Медине. Другие монархии Персидского залива приняли аналогичные меры предосторожности.

Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ), туристический и деловой центр региона, занимают второе место по числу заражённых Covid-19 — 3 736 человек (20 летальных исходов).

В нескольких монархиях залива, где «черновую работу» выполняют преимущественно выходцы из стран Азии, вирус распространился среди иностранных работников с низкой заработной платой, многие из которых живут в переполненных помещениях. Так, власти Бахрейна сообщили, что сорок пять из 47 новых инфицированных, зарегистрированных в минувшее воскресенье на территории островного королевства, были иностранными рабочими.

ОАЭ ранее предупредили, что пересмотрят трудовые связи со странами, отказывающимися возвращать своих граждан из Эмиратов, включая тех, кто потерял работу или был уволен в результате экономических последствий глобальной пандемии. Одним из рассматриваемых вариантов является установление строгих квот на рабочие визы, выдаваемые гражданам этих государств, отметили ранее в правительстве ОАЭ.

«Некоторые страны не реагируют на то, чтобы разрешить вернуться своим гражданам, обратившимся с соответствующей просьбой», — заявили представители Министерства людских ресурсов и эмиграции ОАЭ, не уточнив, о каких именно государствах идёт речь.

В субботу, 11 апреля, посол Индии в ОАЭ Паван Капур заявил изданию Gulf News, что Нью-Дели не может репатриировать большое количество своих граждан, пытаясь побороть коронавирус на собственной территории. «После снятия блокировки в Индии мы, безусловно, поможем им вернуться в свои родные города и к их семьям», — сказал индийский дипломат.

Посол Пакистана в ОАЭ заявил, что посольство ожидает разрешения Исламабада на репатриационные рейсы и надеется на «позитивные новости в ближайшее время». «Мы очень заинтересованы в том, чтобы вернуть пакистанцев обратно, но нам нужно завершить строительство наших очистных и карантинных учреждений», — сказал Гулам Дастгир в беседе с агентством Reuters.

В целях сдерживания распространения коронавируса среди иностранных работников Катар заблокировал большую часть своей промышленной зоны, Дубай закрыл два коммерческих района, а Оман — свою провинцию Маскат, где расположена столица султаната.