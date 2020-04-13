Астролог назвала знаки зодиака, которые пытаются изменить своих партнеров

Лидия Мартынова

. Журналист и эксперт по астрологии Тамара Санон назвала знаки зодиака, которые больше остальных пытаются изменить своих партнеров, но только портят этим отношения, сообщает Your Tango.

По ее словам, хотя мотивировать любимого человека — неплохая идея, в астрологии есть несколько знаков, которые перегибают палку и практически лишают близких свободы выбора.

Так, упрямые Овны делают все возможное, чтобы отношения существовали практически любой ценой, даже когда им пришел конец. Представители этого знака до последнего будут пытаться что-то исправить, так как уверены в своих силах. Но они не понимают, что нельзя изменить того, кто этого не хочет.

Тамара Санон советует сражаться за любимого человека, но только в том случае, если он также готов бороться за вас. Отношения должны быть взаимными. В противном случае Овен станет более капризным и вспыльчивым. В этот момент ему точно стоит расставаться и начинать отношения с тем, кто будет соответствовать его ожиданиям.