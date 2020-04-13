Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Астролог назвала знаки зодиака, которые пытаются изменить своих партнеров

Астролог назвала знаки зодиака, которые пытаются изменить своих партнеров

Астролог назвала знаки зодиака, которые пытаются изменить своих партнеров
. Журналист и эксперт по астрологии Тамара Санон назвала знаки зодиака, которые больше остальных пытаются изменить своих партнеров, но только портят этим отношения, сообщает Your Tango.

По ее словам, хотя мотивировать любимого человека — неплохая идея, в астрологии есть несколько знаков, которые перегибают палку и практически лишают близких свободы выбора.

Так, упрямые Овны делают все возможное, чтобы отношения существовали практически любой ценой, даже когда им пришел конец. Представители этого знака до последнего будут пытаться что-то исправить, так как уверены в своих силах. Но они не понимают, что нельзя изменить того, кто этого не хочет.


Тамара Санон советует сражаться за любимого человека, но только в том случае, если он также готов бороться за вас. Отношения должны быть взаимными. В противном случае Овен станет более капризным и вспыльчивым. В этот момент ему точно стоит расставаться и начинать отношения с тем, кто будет соответствовать его ожиданиям.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

Последние новости

Папа Римский призвал прощать бедным странам долги и облегчать санкции во время пандемии
Папа Римский призвал прощать бедным странам долги и облегчать санкции
Москвичам рассказали о штрафах за отсутствие пропуска
Москвичам рассказали о штрафах за отсутствие пропуска
Эксперты: Просрочки по кредитам в России могут вырасти в 5−7 раз
Эксперты: Просрочки по кредитам в России могут вырасти в 5−7 раз
Астролог назвала знаки зодиака, которые пытаются изменить своих партнеров
Астролог назвала знаки зодиака, которые пытаются изменить своих
В Иране рассказали о сокращении нефтедобычи странами G20
В Иране рассказали о сокращении нефтедобычи странами G20
Нефть выросла после сделки ОПЕК+
Нефть выросла после сделки ОПЕК+
Подрядчик «Северного потока — 2» начал работы для конкурента проекта
Подрядчик «Северного потока — 2» начал работы для конкурента проекта
Эрдоган отреагировал на отставку главы МВД из-за вызвавшего хаос решения
Эрдоган отреагировал на отставку главы МВД из-за вызвавшего хаос
Налоговая заблокировала счета компании рэпера Басты
Налоговая заблокировала счета компании рэпера Басты
Джулиан Ассанж дважды стал отцом, пока скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне
Джулиан Ассанж дважды стал отцом, пока скрывался в посольстве
Симороним на удачу: 4 шуточных ритуала на богатство в кризис
Симороним на удачу: 4 шуточных ритуала на богатство в кризис
Источник рассказал о договоренностях между ОПЕК+ и странами вне альянса
Источник рассказал о договоренностях между ОПЕК+ и странами вне

Топ на сегодня

В Иране реанимировали версию о появлении коронавируса как биологического оружия
В Иране реанимировали версию о появлении коронавируса как
ФАС сообщила о стабилизации цен на имбирь
ФАС сообщила о стабилизации цен на имбирь
Главный инфекционист США спрогнозировал возвращение к нормальной жизни
Главный инфекционист США спрогнозировал возвращение к нормальной жизни
Банк России утвердил новые правила открытия счетов во время самоизоляции
Банк России утвердил новые правила открытия счетов во время
В Приднестровье число жертв коронавируса выросло до шести человек
В Приднестровье число жертв коронавируса выросло до шести человек

Еще по теме

Названы знаки зодиака, которые любят, чтобы их критиковали
Названы знаки зодиака, которые не любят просить прощения
Знаки Зодиака, с легкостью меняющие мир, им подвластно многое
Астролог Тамара Глоба порадовала знаки Зодиака, на которых свалится удача в феврале 2019