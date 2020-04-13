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Билли Айлиш затравили за съемки в купальнике

Билли Айлиш затравили за съемки в купальникеФото: @billieeilish

Американскую певицу

По ее словам, с аналогичной реакцией она столкнулась, когда в сети появилось ее фото в обтягивающей майке. При этом молодая звезда, которая обычно носит мешковатую одежду, призналась, что сама старается не смотреть на себя. «В прошлом году был момент, когда я разделась и не узнала свое тело, потому что так долго не видела его», — рассказала певица. При этом она пояснила, что в последнее время ее отношения с собственным телом улучшились.

В марте Айлиш показала

полуобнаженное тело в знак протеста против бодишейминга. Видео с раздевающейся артисткой появилось на экране во время концерта в Майами. «Вы хотите, чтобы я была меньше? Слабее? Мягче? Выше? Хотите, чтобы я была тихой? Мои плечи провоцируют вас? А моя грудь? Живот? Бедра? Тело, в котором я родилась, — не то, чего вы хотели? Если я ношу то, в чем мне комфортно, то я не женщина. Если раздеваюсь, то шлюха. Хотя вы никогда не видели моего тела, вы все судите и судите меня за него», — заявила певица во время выступления.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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