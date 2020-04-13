Бориса Джонсона выписали из больницы

Лидия Мартынова

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона выписали из больницы после того, как он почти неделю провел в госпитале с диагнозом COVID-19. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на пресс-службу британского правительства.Медики рекомендовали Джонсону пока не возвращаться к работе. Политик будет продолжать лечиться в своей загородной резиденции Чекерс.Полномочия Джонсона пока будет выполнять министр иностранных дел Доминик Рааб.Сообщается, что беременная невеста Джонсона Кэрри Симондс в последние недели также имела симптомы коронавирусной болезни, но не проходила тестирование на COVID-19. Когда премьер был в реанимации, она присылала ему письма и снимки УЗИ их будущего ребенка, чтобы поддержать дух больного.