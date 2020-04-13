Бузова на самоизоляции остригла волосы, разбила битой телевизор и сожгла платье за 500 тыс.

Вадим Карасев

34-летняя Ольга Бузова шокировала поклонников своими очередными выходками на самоизоляции. Звезда "Дома-2" остригла волосы, разбила битой телевизор и сожгла платье за 500 тысяч рублей.

Популярная певица приняла участие в очередном челлендже, выполнив задания Гусейна Гасанова в рамках игры в "Слабо".



В частности, Гасанов попросил Ольгу Бузову избавиться от своих роскошных нарядов, таких как Dolce & Gabbana за пятьсот тысяч рублей. В результате звезде "Дома-2" пришлось сжечь одежду на крыше своего дома.

Не менее сложным оказалось для Бузовой очередное задание Гусейна Гасанова. "Оля, ты очень любишь свои волосы, так отрежь их", — сказал блогер.

Ольге Бузовой пришлось выполнить и это задание, при этом она не могла удержать своих слез. "Никогда не думала, что ввяжусь в это. Игры, которые выходят из-под эмоционального контроля, нелегко мне даются. Но я сильная, и знаю, что вы меня поддержите! Я не умею бросать начатое на полпути. Сложное решение для девушки, но я смогла", - заявила певица.

Также Гусейн Гасанов заставил Бузову разбить телевизор битой, что у нее не получилось сделать с первого раза.

Однако в конце концов певица смогла расколотить жидкокристаллический экран, после чего решила завершить баттл с блогером.

Как писал NEWSTES, ранее Бузова съела собачий корм прямо из миски своего питомца.