Бывший муж Успенской: «Секс с Любой у нас был за ширмой в однушке, где жила бабушка»

Лидия Мартынова

В 18-летнем возрасте будущая королева шансона познакомилась с музыкантом Виктором Шумиловичем, за которого вышла замуж. Молодые жили небогато, ведь тогда они только начинали свое восхождение на звездный олимп.

Шумилович прекрасно помнит первый день встречи с Успенской. Увидев певицу, музыкант понял, что влюбился с первого взгляда. «У нее на сцене были очень интересные штаны, сапоги. Я в первый раз видел такие. Это был очень красивый сценический наряд. Меня он очень поразил», — поделился мужчина.

Вскоре после знакомства музыкант сделала Любови Залмановне предложение руки и сердца. Артистка ответила согласием. После свадьбы, которая, к слову, прошла в Киеве, молодые поселились в однушке, где также проживала бабушка артистки. «У нас был секс за ширмой. Дела молодые, так что мы за ширмой только», — разоткровенничался Шумилович.

Спустя некоторое время Успенская узнала, что беременна. Музыкант не скрывал радости, ведь они оба так мечтали о наследниках. Шумилович оберегал супругу, потакая всем ее капризам. «Я помню, как он бегал, что-то доставал для Любы, когда она была беременная. Если видел, что кто-то несет апельсины, то мог подойти к этому человеку и попросить пару штук для любимой», — вспомнил брат Любови Залмановны.

Врач сообщил родителям, что у них будет двойня. Но счастье от ожидания малышей сменилось тревогой: будучи на седьмом месяце беременности, певица упала на живот. Полученная травма сказалась на здоровье артистки — врачам пришлось вызывать преждевременные роды. Первый кроха умер, едва появившись на свет. После родов медики уговорили Любовь Залмановну подписать отказ от второго ребенка, уверяя ее, что выжить у него нет шансов. Успенская согласилась, в отличие от Виктора Шумиловича, который до сих пор надеется, что один из близнецов чудом остался жив.

«Она мне сказала, что видела, как малыши лежали в барокамере. У них были волосы, ногти... Один жил», — отметил музыкант.

Фото: Legion-Media, «Основано на реальных событиях» на НТВ