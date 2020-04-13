Число госпитализаций зараженных коронавирусом в Москве снизилось

Вадим Карасев

Сергей СобянинФото: Владимир Гердо / ТАСС

Тест-системы по выявлению коронавируса стали эффективнее, и число госпитализаций зараженных в Москве снизилось. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин во время совещания с президентом Владимиром Путиным по поводу ситуации с коронавирусом в стране, передает РИА Новости.

«Мы видим некоторое снижение госпитализации в тяжелой форме. Это говорит о том, что сами тест-системы стали лучше», —

сказал Собянин.

По его словам, сотрудники лабораторий начали делать более качественные выводы, стало меньше брака. Выросло число выявленных случаев заражения.

Градоначальник добавил, что на фоне эпидемии московские власти решили удвоить количество больничных коек для инфицированных и довести их численность до 30 тысяч.