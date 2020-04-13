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Число жертв коронавируса в Италии превысило 20 тысяч

Число жертв коронавируса в Италии превысило 20 тысячФото: Claudio Furlan / LaPresse / AP

Число жертв коронавируса в Италии превысило 20 тысяч человек: за последние сутки скончались 566 пациентов. Об этом со ссылкой на власти страны сообщает Reuters.

Всего на данный момент в стране насчитывается 20 465 летальных исходов, причиной которых стало заражение коронавирусом нового типа. Число погибших за последние сутки выросло по сравнению с предыдущим днем, когда погиб 431 человек. Италия по этому показателю на втором месте в мире: больше жертв COVID-19 лишь в США.

По общему числу зараженных страна стоит на третьем месте после США и Испании: на сегодняшний день в Италии насчитывается 159,5 тысячи случаев инфицирования. При этом зарегистрированных сегодня новых случаев меньше, чем обычно: столь низкий показатель имеет место впервые с прошлого вторника, 7 апреля.

Снижается и число пациентов в отделениях интенсивной терапии: их на момент публикации 3260, а днем ранее было 3343. Это десятый день подряд, когда эта цифра уменьшается. Число излечившихся выросло более чем на 1200 и достигло 35,4 тысячи.

Всего в мире насчитывается более 1,8 миллиона случаев заражения коронавирусом, больше всего их выявлено в США — там заразились более 569,1 тысячи человек. Жертвами вируса по всему миру стали по меньшей мере 117,4 тысячи заболевших.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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