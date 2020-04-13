Что смотреть онлайн 13 апреля. Расписание трансляций

Анастасия Иванова

Утро

После активного воскресенья в понедельник, 13, в эфире небольшое затишье, но все равно есть из чего выбрать: "Откровенные полароидные снимки" Кирилла Серебреникова в театре имени Пушкина, "Дама с собачкой" Камы Гинкаса в МТЮЗе, а в "Яндекс.Эфире" благотворительный концерт группы UMA2RMAN. Что еще интересного сегодня в Сети – в подборке РИА Новости.

С 2:30 (13 апреля) до 1:30 (14 апреля) на площадке на площадке Play, транслирующей спектакли Метрополитен-оперы, будет доступна запись 2010 года постановки "Так поступают все женщины" Вольфганга Амадея Моцарта с переодеваниями, притворными отравлениями, чудесными исцелениями и мечтами о любви и верности. Режиссер Фелим Макдермотт, дирижер Дэвид Робертсон. В ролях: Кристофер Молтман, Келли О'Хара, Аманда Майески, Серена Мальфи, Бен Блисс и Адам Плахетка.

приглашает храбрых и не только маленьких зрителей на спектакльпо сказке Лилиан Мур

В 12:00 на сайте "Фонтанки" состоится рок-марафон в поддержку врачей Санкт-Петербурга. Участники: Борис Гребенщиков, Юрий Шевчук, "Н.О.М", Brazzaville, "Препинаки", "Сегодняночью", Алексей Паперный, Сергей Ефр, Zero People, Ольга Арефьева, Ska Jazz Review, Андрей Макаревич, Алексей Кортнев, Мартин Жак из The Tiger Lillies.

В 12:00 Ярослав Дяченко из МДТ театра Европы прочитает повесть "Мальчик из Малаги" Анны Ремез в проекте "От пяти и до без конца!", в котором, по словам Льва Додина, "артисты театра читают очень хорошую прозу и замечательные стихи современных детских писателей".

В 12:00 Третьяковская галерея приглашает на лекцию "Концептуализм и соц-арт" куратора и кандидата искусствоведения Кирилла Светлякова об эстетике "плохой вещи" и стратегии "персонажности" Ильи Кабакова и советском агитационном искусстве Виталия Комара и Александра Меламида.

День

В 13:00 на сайте Берлинской оперы будет повторно показана "Парсифаль" Рихарда Вагнера. Постановка Дмитрия Чернякова, дирижер Даниэль Баренбойм.

В 17:00 на сайте Пермского театра оперы и балета начнется трансляция записи 2017 года концерта симфонической музыки. Прозвучат произведения Баха и Генделя.

В 18:00 в прямом эфире снова МДТ театр Европы, на этот раз его артисты читают Пушкина в цикле "Душа в заветной лире…". Прозвучат "Воспоминание" (Михаил Самочко) и "Мечтатель" (Екатерина Тарасова).

В 18:00 на YouTube-канале театра имени Пушкина покажут видеоверсию 2005 года спектакля "Откровенные полароидные снимки" по пьесе Марка Равенхилла. Режиссер Кирилл Серебренников. В ролях: Алексей Кравченко, Елена Новикова, Юрий Чурсин, Евгений Писарев, Виктория Исакова, Андрей Заводюк, Антон Феоктистов, Антон Пампушный.