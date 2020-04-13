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Цвет настроения синий: Хилари Дафф покрасила волосы в яркий оттенок

Цвет настроения синий: Хилари Дафф покрасила волосы в яркий оттенок

У идей занятий в самоизоляции появляется новая тенденция. После кулинарных мастер-классов и тренировок в четырех стенах пользователи соцсетей добрались до собственной внешности, которую им захотелось поменять. Вслед за 29-летней Настей Ивлеевой, которая подстриглась, кадрами своего обновленного образа поделилась 32-летняя Хилари Дафф.

Американская актриса показала фолловерам в инстаграме новый цвет волос — синий. Бирюзовые пряди звезды ее поклонники смогли рассмотреть в видеоролике, снятом Хилари во время купания годовалой дочери Бэнкс.


Хилари Дафф

Привет, ребята, я хотела пожелать вам всем счастливой Пасхи. Знаю, что сейчас трудные времена, но надеюсь на то, что у вас есть повод улыбнуться, посмеяться и, возможно, сжать в объятиях любимого человека сегодня,

— сказала актриса.


С новым цветом волос она также появилась во время живого выступления своего мужа, 32-летнего Мэттью Комы, который спел перед поклонниками в инстаграме. Хилари вместе с ним исполнила кавер-версию песни Never Let You Go группы Third Eye Blind.


Мэттью Кома и Хилари Дафф

Нравится ли вам новый образ Хилари Дафф?


Да, ей идет!Нет, прежде выглядела лучше.
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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