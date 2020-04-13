Daily Mail: Три российских олигарха подали в суд на бывшего агента МИ6

Анастасия Иванова

Три российских олигарха подали в Высокий суд Лондона иск на бывшего шпиона британской разведки МИ6 Кристофера Стила, подготовившего скандальное «грязное досье» о связях президента США Дональда Трампа с Россией. Об этом сегодня, 13 апреля, сообщила газета Daily Mail.

Как пишет издание, в составленном в 2017 году отчете бывшего агента МИ6 Кристофера Стила о Дональде Трампе утверждалось, что новоизбранный американский президент находится на крючке у Кремля, так как во время поездки в Москву он устроил в отеле оргию с проститутками. Трамп сказал, что это «фейковые новости», а Стила назвал «шпионом-неудачником». Сейчас на этого 55-летнего экс-агента подали заявление в лондонский суд трое россиян, чьи имена упоминаются в досье. От него требуют подтвердить точность составленного досье.

«Русские требуют от Стила возместить ущерб и рассказать всему миру, что в своем отчете он допустил неточности. Это трио в составе банкира Петра Авена, финансиста-миллиардера Михаила Фридмана и нефтяного магната Германа Хана опровергает утверждения Стила о том, что они действовали по указке президента России Владимира Путина», — отмечает газета.

В прошлом месяце накануне слушаний отец троих детей Стил утверждал, что он не станет отвечать почти ни на какие вопросы, поскольку таким поступком он может раскрыть свои источники. Он заявил, что его досье является отчетом со слов других людей и истиной в последней инстанции быть не может. Однако судья предупредил Стила, что тот должен ответить на вопросы. Отказ может быть использован против него.

Daily Mail напоминает, что о досье стало известно в январе 2017 года, когда Трамп готовился занять Белый дом. Заказ на его составление Стил получил от одной консалтинговой фирмы из Вашингтона. Контракт на расследование связей Трампа с Россией был передан фирме «Орбис Бизнес Интеллидженс» (Orbis Business Intelligence), соучредителем которой является Стил, 22 года проработавший в МИ6 экспертом по России. Спустя полгода отчет попал в руки американских политиков-демократов и средств массовой информации. Там были утверждения о том, что якобы Кремль несколько лет собирал компромат на американского президента. По словам Стила, русские шпионы утверждали, будто они сняли на видео оргию, устроенную Трампом в гостиничном номере в Москве, куда тот приехал по делам. В том досье также утверждалось, что из Москвы передавали Трампу информацию, которая помогла ему победить на выборах в 2016 году, а союзники Трампа в ответ передавали в Москву данные о русских в США.

«Авен, у которого есть дом в Уэнтуорте, графство Суррей, а также Фридман и Хан оспаривают достоверность некоторых утверждений из отчета. Они заявляют, что изложенная там информация о них не соответствует действительности и наносит им вред. Это дело пока приостановлено, так как истцы заявляют, что Стил обязан дать ответы на вопросы и доказать правдивость своих утверждений, а в противном случае заплатить», — говорится в статье.

Адвокаты бывшего шпиона заявили, что некоторые обвинения уже стали достоянием гласности. А сам Стил сказал, что не станет рассказывать о своих источниках, поскольку это может поставить их под угрозу.

«От меня может потребоваться решение о том, должен ли он отвечать на вопросы», — заявил судья Джастис Орби.

Он предупредил, что не уверен в способности Стила доказать, что тот точно сообщил в своем отчете о том, что услышал. Таким образом, судья дал понять, что экс-шпиону придется доказывать точность изложенного в досье.

ИА Newstes напоминает, что расследование американского спецпрокурора Роберта Мюллера показало отсутствие какой-либо связи между избирательным штабом Трампа и Москвой. Ранее американские демократы неоднократно обвиняли главу Белого дома и России во вмешательстве в выборы, но никаких доказательств предъявить не могли.



