Дана Борисова: «Я «синьку» ненавижу больше жизни. Хоть наркозом накачай – не выпью»

Влада Некрасова

На карантине телеведущая решила не скучать. Она активно общается с поклонниками и даже видится с друзьями. Однако после последней посиделки Борисову заподозрили в пристрастии к алкогольным напиткам.

43-летняя Дана Борисова уже три года ведет здоровый образ жизни. Телеведущая избавилась от наркотической зависимости и вернулась к обычной жизни. Правда, последние кадры, которыми поделилась Дана, сильно напугали поклонников звезды. На одном из фото Борисова запечатлена с другом Павлом за столом, где стоит бутылка водки. В подписи к снимку телеведущая намекнула, что завязала с трезвостью.

Публика начала волноваться за состояние здоровья звезды и призывать близких Даны помочь ей прийти в чувство. Правда, Борисова быстро оправдалась — оказалось, она решила подшутить над подписчиками. По словам телеведущей, она терпеть не может выпивку.

«Я «синьку» ненавижу больше жизни. Хоть наркозом накачай — не выпью. Мы с Пашей пошутили. Просто пофоткались в кафе. Я не пью», — призналась телеведущая.

Тем не менее, убедить общественность Дане не удалось. В видеороликах, опубликованных звездой, она с трудом общается со зрителями. Судя по всему, Борисова находится не в совсем адекватном расположении духа. Об этом говорит и фотография телеведущей, которую она сделала для участия в одном из популярных челленджей. Облачившись в «платье-подушку», Дана не заметила, что оголила сосок груди. Так, откровенный кадр Борисова загрузила в Stories.

Напомним, что несколько лет назад из-за пагубной зависимости Дана чуть не потеряла самого близкого человека — дочь Полину. Кроме того, от Борисовой отвернулись другие родственники. Тогда друзья помогли телеведущей решиться на реабилитацию, которая оказалась успешной. Несмотря на примерное поведение звезды, ее постоянно подозревают в употреблении запрещенных веществ. Поэтому Дане нередко приходится делать тесты, чтобы доказать свою честность в данном вопросе.

После выздоровления телеведущей удалось нормализовать отношения с семьей, однако конфликты с дочерью-подростком у Даны случаются до сих пор. Недавно Полина даже обратилась в полицию, чтобы донести на родительницу. Ссора родственниц получила большую огласку в Сети, но, к счастью, они сумели быстро найти общий язык. «Я помирилась с Полиной в очередной раз. Вчера дочка сама приехала ко мне и предложила мировую. Ох, это уже не первый раз. Не понимаю, зачем нужен был этот спектакль с полицией? Наверное, это вопросы к ее папе. К счастью, сейчас все хорошо», — делилась ранее Дана.

Фото: Legion-Media, Instagram