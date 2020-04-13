День 13 апреля в истории

Влада Некрасова

День мецената и благотворителя в России.

Впервые он прошёл 13 апреля 2006 года в одном из трех парадных залов Нового Эрмитажа — Большом итальянском просвете. Инициаторами его проведения были генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский и главный редактор альманаха «Русский Меценат» Аркадий Соснов.

Дата выбрана не случайно. В этот день, в 70 году до н.э., родился Гай Цильний Меценат — римский аристократ, покровитель художников, артистов и музыкантов.

Традиционно в День мецената и благотворителя проходят презентации различных благотворительных инициатив.

Всемирный День рок-н-ролла.

Рок-н-ролл — это синтез различных стилей музыки: ритм-энд-блюза, буги-вуги, кантри и госпела. Считается, что первая песня в этом жанре — это композиция Билли Хэйли «Rock Around the Clock», записанная в апреле 1954 года.

Название нового направления в музыке придумал ди-джей кливлендской радиостанции Алан Фрид.

Рок-н-ролл пришелся по вкусу молодёжи и быстро преодолел границы США и распространился по разным странам и континентам.

30 лет назад (1990) в подмосковном Жуковском впервые поднялся в воздух фронтовой бомбардировщик Су‑34.

Он был разработан в качестве замены бомбардировщику Су-24 в опытном конструкторском бюро Сухого под руководством главного конструктора Роллана Мартиросова. Двухместный всепогодный фронтовой бомбардировщик предназначен для нанесения ударов по наземным целям, а также поражения воздушных целей противника.

13 апреля 1990 года состоялся первый полёт Су-34. В воздух его поднял заслуженный летчик-испытатель СССР Анатолий Иванов. В конце 2006 года самолёт поступил в опытную эксплуатацию, а в марте 2014 года — был принят на вооружение.

75 лет назад (1945) в ходе Великой Отечественной войны советские войска освободили Вену.

В начале апреля 1945 года ставка Верховного главнокомандования советских войск поставила 3-му Украинскому фронту задачу овладеть столицей Австрии. Для взятия города командующий фронтом Фёдор Толбухин решил нанести несколько одновременных ударов с различных направлений: 4-я гвардейская армия и 1-й гвардейский механизированный корпус должны были начать штурм Вены с юго-востока, а 6-й гвардейский танковый и 9-я гвардейская армия — с юга, запада и северо-запада города.

Бои за освобождение Вены начались 5 апреля. Столица Австрии была последним бастионом фашистской обороны на подступах к южным районам Германии. Советские войска сражались за каждый квартал, за каждый отдельный дом. Боевые действия не прекращались ни днём, ни ночью.

К полудню 13 апреля Вена была полностью очищена от немецко-фашистских войск. В честь одержанной блестящей победы советских войск вечером в Москве был дан салют 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий.

50 боевых соединениям, отличившихся в сражении за Вену, получили почётное наименование «Венские». В июне 1945 года была учреждена медаль «За взятие Вены», которой наградили всех участников боев за город — свыше 270 тысяч советских воинов.

76 лет назад (1944) в ходе Великой Отечественной войны Симферополь, Феодосия и Евпатория были освобождены от немецко-фашистских захватчиков.

Симферополь был захвачен в ноябре 1941 года. В городе сразу начались аресты и расстрелы населения, появились первые виселицы на центральных улицах. За время оккупации в лагере смерти, который фашисты организовали недалеко от города, были убиты более 10 тысяч человек.

Феодосию немецко-фашистские войска занимали дважды — в ноябре 1941 и в январе 1942 года. За время оккупации были убиты свыше 8 тысяч горожан и военнопленных, три тысячи человек угнали в Германию.

Двадцать девять месяцев (с октября 1941 года) Евпатория была занята немецко-фашистскими войсками. В городе были убиты более 12 тысяч человек. Были разрушены многие предприятия и нанесен серьезный урон Евпаторийскому курорту.

13 апреля 1944 года в ходе Крымской наступательной операции города были освобождены. В тот же день в Москве был дан салют в честь победителей.

86 лет назад (1934) в Чукотском море была завершена операция по спасению экипажа и участников экспедиции парохода «Челюскин».

Летом 1933 года научная экспедиция под руководством Отто Шмидта на пароходе «Челюскин» вышла в море из Мурманска. Одной из её целей была проверка возможности прохода транспортными кораблями Северным морским путём. Плавание проходило успешно, но в конце пути пароход был зажат льдами. Из-за угрозы затопления судна экипаж и члены экспедиции были вынуждены его покинуть.

13 февраля 1934 года «Челюскин» был раздавлен льдинами и затонул. На дрейфующей льдине челюскинцы создали лагерь.

Для спасения членов экспедиции лётчики совершили невозможное: на легких самолётах они добрались до лагеря и, совершив 24 рейса, спасли попавших в беду людей.

За мужество все 104 челюскинца были награждены орденами, а отличившиеся в спасательной операции лётчики Анатолий Ляпидевский, Сигизмунд Леваневский, Василий Молоков, Николай Каманин, Маврикий Слепнёв, Иван Доронин и Михаил Водопьянов первыми в стране удостоились звания Героя Советского Союза.

118 лет назад (1902) в Санкт-Петербурге были проведены испытания первого отечественного троллейбуса.

Разработкой «электрического автомобиля», как тогда называли троллейбус, занималась фирма «Фрезе и К°», основанная русским изобретателем Петром Фрезе. Электрическое оборудование для него изготавливалось по проекту барона Шуленбурга. В основу токосъемника была положена французская конструкция изобретателя Ломбар-Жерена. Весил первый троллейбус 820 килограмм.

171 год назад (1849) была создана Главная геофизическая обсерватория им. А. И. Воейкова.

Это старейшее российское метеорологическое учреждение было основано указом императора Николая I для «производства физических наблюдений и испытаний в обширном виде и вообще для исследования России в физическом отношении». Инициатором создания и первым директором обсерватории был академик Адольф Яковлевич Купфер.

Здесь разрабатывались приборы и составлялись инструкции по проведению наблюдений, а также обрабатывались материалы наблюдений. Обсерватория в 1850 году стала публиковать «Метеорологическое обозрение России», где содержались данные наблюдений о ежедневном состоянии погоды в различных пунктах страны. Позднее стали составлять ежедневную синоптической карты Европы и Сибири, получая метеорологические сводки сначала с 26 российских и 2 зарубежных станций, а в последствии уже со 108 российских и 62 зарубежных станций.

После Октябрьской революции обсерватория была передана в ведение Народного комиссариата просвещения и переименована в Главную геофизическую обсерваторию. В 1949 году к столетию со дня основания ей было присвоено имя выдающегося российского климатолога А. И. Воейкова.

Сегодня обсерватория является научно-методическим центром Росгидромета по руководству метеорологическими, теплобалансовыми, озонометрическими и др. наблюдениями, а также наблюдениями за атмосферным электричеством, за химическим составом осадков, за загрязнением атмосферного воздуха и фоновым состоянием атмосферы и работами в области общей и прикладной климатологии.

190 лет назад (1830) была завершена работа по составлению первого в истории России Полного собрания законов.

Над его составлением, по решению Николая I, четыре года работало Второе отделение императорской канцелярии под руководством Михаила Сперанского. В собрание вошли, как уже отменённые, так и действующие узаконения и судебные решения, начиная с Соборного уложения Алексея Михайловича.

В 1830 году было издано первое Полное собрание законов, в которое вошли законодательные акты с 1649 года по 12 декабря 1825 года. Во второе собрание, выходившее с 1830 по 1884 год, входили законы времен царствования Николая I и Александра II (с 1825 года по 28 февраля 1881 года). Третье собрание, издававшееся ежегодно до 1916 года, включало в себя законодательные акты с 1 марта 1881 год до конца 1913 года (время правления Александра III и Николая II).

816 лет назад (1204) в ходе Четвертого Крестового похода был захвачен и разграблен Константинополь.

Четвёртый Крестовый поход организовал папа римский Иннокентий III, а возглавил феодал Бонифаций Монферратский. Взятию Константинополя предшествовали две достаточно напряженные осады города — летом 1203 года и в начале 1204 года.

Весной 1204 года крестоносцы приступили к организации новой осады — были засыпаны все крепостные рвы вокруг защитных стен. Католические священники пообещали отпущение грехов за участие в атаке, называя ее богоугодным делом.

Вступив в Константинополь, рыцари с небывалой жадностью и жестокостью разграбили богатейший город и практически уничтожили прежнюю величественную Византийскую империю.