Для сотрудников Росгвардии предлагают ввести присягу

Влада Некрасова

Госдума на одном из пленарных заседаний в весеннюю сессию может рассмотреть законопроект о введении собственной присяги для сотрудников Росгвардии при поступлении на службу. Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы во главе с председателями Комитета по безопасности Василием Пискаревым и Комитета по информационной политике Александром Хинштейном.

Законодатели отметили правовую коллизию, когда сотрудники Росгвардии должны приносить присягу сотрудников органов внутренних дел, однако «ее смысл и содержание никак не связаны со службой в Росгвардии и относятся совершенно к иному органу государственной власти». Законопроект, по их словам, вопрос решает, вводя новую статью, устанавливающую «как саму присягу, так и ее текст».

«Порядок приведения к присяге сотрудника войск национальной гвардии устанавливается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти»,— сказано в пояснительной записке к инициативе.

В тексте присяги, в частности, говорится: «Клянусь при осуществлении полномочий сотрудника войск национальной гвардии: уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, свято соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы». Также росгвардейцы обязуются «достойно исполнять свой служебный долг и возложенные обязанности по обеспечению безопасности, законности и правопорядка».

Василий Пискарев считает логичным ввести присягу для сотрудников Росгвардии, «которым присваиваются специальные звания полиции». «Принятие в торжественной обстановке на себя обязательств людьми, которых государство наделяет особыми правами и полномочиями, должно способствовать формированию у них высокого правового сознания»,— отметил парламентарий.

В свою очередь Александр Хинштейн напомнил, что Росгвардия существует более трёх с половиной лет, но часть её сотрудников находится в некоем правовом вакууме. Дело в том, что в войсках нацгвардии есть как военнослужащие, так и те, кто имеет специальное звание сотрудников полиции и несёт службу в подразделениях вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы. Сотрудники-военнослужащие принимают стандартную военную присягу. Те из полицейских, которые пришли в Росгвардию из МВД, также в своё время приняли присягу на месте предыдущей службы. Но полицейские-новички, которые только устраиваются в Росгвардию, как оказалось, не присягают никому.

По мнению Хинштейна, это абсурдная ситуация и её надо исправить: «За время существования ведомства при правоприменительной практике были вскрыты ее узкие места, а потому сейчас речь идёт о «шлифовании» закона».

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