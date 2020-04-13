Днём воинской славы в России хотят сделать 3 сентября

Алексей Вольцев

В России предлагают установить новый День воинской славы — этой датой предлагают сделать 3 сентября в память об окончании Второй Мировой войны. Законопроект с соответствующими поправками Госдума планирует рассмотреть во втором чтении на одном из пленарных заседаний в весеннюю сессию.

Дата выбрана не случайно — именно 3 сентября 1945 года была одержана победа над Японией. И тогда же, фактически, закончилась Вторая Мировая война. Этот день символизирует переход к состоянию мира, к поиску путей примирения и сотрудничества, отмечается в пояснительной записке.

Торжественной датой 3 сентября стало ещё во времена Советского Союза. Тогда указом президиума Верховного Совета СССР этот день был объявлен праздником победы над Японией и днём всенародного торжества. В ходе войны с Японией 308 тысяч советских солдат и офицеров были награждены орденами и медалями. В том числе, 100 человек получили звание Героя Советского Союза. А на обороте медали “За победу над Японией” есть надпись “3 сентября 1945”.

Авторы законопроекта подчёркивают, что день окончания Второй Мировой войны отмечается в государствах-союзниках по антигитлеровской коалиции. Например, ежегодно и широко 3 сентября отмечается день победы китайского народа в войне сопротивления Японии. А в 2015 году, к 70-летию окончания сопротивления китайского народа японской агрессии, в торжественных мероприятиях приняли участие лидеры 12 государств, в том числе — Владимир Путин.

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