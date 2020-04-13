Домохозяйка показала, как приготовить "Биг Мак" в домашних условиях

Лидия Мартынова

. Домохозяйка разместила в группе Facebook "Homemade McDonald's" рецепт габургера, который не отличить от оригинального блюда, сообщает The Sun.

Так, для котлет она взяла 500 граммов говяжьего фарша и немного соли. Затем придала им плоскую круглую форму с помощью скалки и жарила их по две минуты с каждой стороны.

Для соуса был использован майонез (один стакан), корнишон, чесночная (одна столовая ложка) и луковая пудра (полторы чайной ложки), белый винный уксус (две чайные ложки), горчица (две чайные ложки) и копченая паприка (пол чайной ложки). Все эти ингредиенты нужно перемешать.

Булочки тоже были сделаны дома из дрожжевого теста и сверху посыпаны семенами кунжута.

"Испеките булочки и начинайте собирать бургер. Сначала положите на них котлеты, а затем остальные ингредиенты: соус, листья салата, лук, огурцы. Наслаждайтесь", — подчеркнула автор рецепта.

"Я бы лучше съел твой сэндвич чем тот, что готовят в фаст-фуде", "это потрясающе и здорово, что можно обходиться тем, что мы имеем дома", — написали пользователи в комментариях.