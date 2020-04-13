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Дожди с градом и жара: какой будет погода в Украине этим летом

Дожди с градом и жара: какой будет погода в Украине этим летом

Метеорологи прогнозируют, что апрель будет «радовать» украинцев ночными заморозками, а в мае наступит жара.

Какую же погоду ожидать летом? С этим вопросом «ФАКТЫ» обратились к народному синоптику Владимиру Деркачу.

Июнь

— Начало лета принесет приятное тепло, в некоторые дни будет даже жарко. Но с середины первой декады июня температура немного снизится, возможны кратковременные дожди, — рассказал Владимир Деркач. — Вторая декада пройдет под знаком осадков разной интенсивности. Сначала — снижение температуры, далее — усиление осадков со шквалами, градом. К концу второй десятидневки осадки уменьшатся, а температура постепенно начнет повышаться. В третьей декаде: потеплеет, дожди практически прекратятся. Дальше будет тепло, но не жарко.

Июль

— Первая декада июля порадует настоящим летним теплом, временами будет очень жарко, практически без осадков, — говорит синоптик. - Вторая декада останется по-летнему теплой, хотя первые и последние дни могут быть с осадками, не затяжными и не сильными. Они вместе с незначительным снижением температуры захватят начало третьей декады. Затем вернется теплая погода.

Август

— Первая декада августа начнется с умеренного тепла, однако вероятны кратковременные дожди, — продолжает Деркач. — Приблизительно с середины первой декады температура начнет расти, тепло продлится до середины третьей декады. Затем будет холодать по ночам. В середине месяца возможны небольшие дожди, но в целом в августе осадков будет мало.

Осень, добавил Владимир Деркач, не только «порадует» дождями, но и дважды согреет бабьим летом. Зима начнется незначительным похолоданием, а затем побалует нетипичным для этого периода теплом — «зимним бабьим летом».

Как ранее рассказал в интервью «ФАКТАМ» народный синоптик Леонид Горбань, теплая погода в Украине установится после Пасхи. «К концу апреля придет ясная и теплая погода. Май будет жарким и засушливым: ожидается более двух недель без осадков. С 2 по 27 мая почти по всей Украине, кроме Карпат, дожди не прогнозируются. Будет сухо и жарко, температура воздуха — около 28−32 градусов выше нуля», — отметил синоптик.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

# Украина
По материалам: fakty.ua

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