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Елена Воробей продает дом в Черногории, а Никас Сафронов – квартиры в Турции

Елена Воробей продает дом в Черногории, а Никас Сафронов – квартиры в Турции
Во время пандемии коронавируса звезды вынуждены прибегать к крайним мерам. Из-за финансовых трудностей артисты прощаются с машинами, украшениями и одеждой. Но есть и такие, кто готов попрощаться с жильем — уже многие выставили свои апартаменты на продажу.

52-летняя Елена Воробей призналась, что планируетф продать дом в Черногории. По словам юмористки, она решилась на такой шаг, потому что возникли финансовые трудности. «Я не решилась покупать недвижимость в Подмосковье, а купила дом за границей. Влюбилась в Черногорию с первого взгляда, оказавшись там однажды. Но уже выставила дом на продажу. Неизвестно насколько затянется режим самоизоляции, мы все остались без работы, ситуация уже отразилась на моих осенних гастролях. Отодвигают концерты на неопределенный срок», — поделилась артистка.

По словам Елены, звонков от покупателей пока что нет. Знаменитость надеется, что в ближайшее время ей все-таки удастся продать свой двухуровневый дом, который находится в 20 метрах от водоема за 24 миллиона рублей. «Для меня ценность этой недвижимости в том, что однажды я перевезла туда всю семью. Там мой племянник сделал первые шаги, мама там провела свое последнее лето», — добавила Воробей.

64-летний Никас Сафронов также выставил на продажу заграничные апартаменты. В Турции у художника имеется восемь квартир — с тремя из них творческий деятель готов попрощаться. «Продаю квартиры, которые покупал для детей. Одну мне подарили за 120 тысяч евро, остальные семь сам приобрел. Недавно появился клиент, который готов купить одну квартиру из трех, но я не могу выехать. Я думаю, что вообще во время коронавируса нужно иметь недвижимость в России — это спокойнее. За рубежом цены падают. Продажа — это вынужденная мера», — признался он. 

Отметим, что роскошная недвижимость Никаса Степановича находится на берегу Средиземного моря. По словам художника, самая важная деталь во всех квартирах — это вид. Все объекты обошлись Сафронову в 17 миллионов. Как отметил деятель, он готов продать одно жилье за 74 тысячи.

53-летняя Наталья Штурм продает дом в Испании. Певица не стала скрывать, что решила попрощаться с жильем еще в октябре, однако из-за пандемии коронавируса этот процесс затянулся. «У меня семь квартир в разных местах. В Аликанте решила выставить на продажу, потому что редко там бываю. Продаю ее за 90 тысяч — минус торговля и налоги. Надеюсь, что за 80 тысяч хотя бы уйдет», — заявила исполнительница в программе «Звезды сошлись».

По словам Штурм, даже если она не находится в Испании — ей за все нужно платить. Также артистка отметила, что там очень дорогое электричество, а это сильно бьет по ее карману.

Фото: Legion-Media

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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