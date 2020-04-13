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Европейцев призвали не строить планы на летний отпуск

Европейцев призвали не строить планы на летний отпуск
Европейцам не советуют делать бронирования для летнего отпуска из-за пандемии коронавируса, о чем сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет Bild am Sonntag.

По ее словам, летний отдых не стоит планировать, поскольку никто не может делать достоверные прогнозы на июль и август.

"Советую подождать с такими планами. Пока никто не может делать достоверные прогнозы на июль и август", - сказала фон дер Ляйен.

Глава ЕК ожидает, что ограничения на посещение домов престарелых, введенные из-за коронавируса, сохранятся и в 2021 году.
"Без вакцины контакты пожилых людей должны быть ограничены настолько, насколько это возможно. Я знаю, что это трудно, а одиночество - это угнетение. Но это касается жизни", - добавила европейская чиновница.

По ее оценкам, вакцина от COVID-19 может быть доступной позднее в конце года.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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