Европейцев призвали не строить планы на летний отпуск

Алексей Вольцев

Европейцам не советуют делать бронирования для летнего отпуска из-за пандемии коронавируса, о чем сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет Bild am Sonntag.По ее словам, летний отдых не стоит планировать, поскольку никто не может делать достоверные прогнозы на июль и август."Советую подождать с такими планами. Пока никто не может делать достоверные прогнозы на июль и август", - сказала фон дер Ляйен.Глава ЕК ожидает, что ограничения на посещение домов престарелых, введенные из-за коронавируса, сохранятся и в 2021 году."Без вакцины контакты пожилых людей должны быть ограничены настолько, насколько это возможно. Я знаю, что это трудно, а одиночество - это угнетение. Но это касается жизни", - добавила европейская чиновница.По ее оценкам, вакцина от COVID-19 может быть доступной позднее в конце года.