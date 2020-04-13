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Фанера влагостойкая в Минске от компании «Fanera.by»

Среди распространенных строительных панелей довольно большой популярностью пользуется влагостойкая фанера. Данный строительный материал особенно востребован в строительной сфере при возведении временных и капитальных конструкций, как облицовочный элемент внутри и снаружи, а также для изготовления мебели.

Купить фанеру в Минске по самой выгодной цене от производителя можно в компании «Fanera.by». На сайте представлен огромный ассортимент фанеры различных типов, толщины и материала изготовления, а также МДФ и ДВП плиты любой толщины.

Где используется влагостойкая фанера?

Влагостойкая фанера является универсальным строительным материалом, который не требует особых навыков при проведении монтажных работ, а также специализированного (зачастую очень дорогого) инструмента при обработке. Отличительной чертой влагостойкой фанеры является высокое сопротивление влажности, благодаря чему материал активно используется для наружных облицовочных работ, мебельной отрасли, машиностроении, в качестве упаковочного материала, а также в машиностроении.

Изготавливается водостойкая фанера, как правило, из лиственных пород дерева – чаще всего используется березовый шпон, несколько слоев которого скрепляют между собой соответствующим клеем или смолой, после чего прессуют до полного высыхания. Благодаря этой технологии лист фанеры приобретает особые физические характеристики, такие как прочность и жесткость, но при этом по прежнему остается легким по весу и податливым в плане обработке, почти как натуральное дерево.

В зависимости от типа используемого клея, фанеру применяют в строительной сфере для наружных или внутренних работ. Однако стоит понимать, что влагостойкая фанера не будет полностью задерживать влагу, и при большом её количестве все же начнет терять свои изначальные характеристики. Но при высыхании снова станет ровной и прочной, не расслаиваясь.

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# Общество

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