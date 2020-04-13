Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Фонд польских князей Любомирских отправил ноутбуки казахстанским школьникам

Фонд польских князей Любомирских отправил ноутбуки казахстанским школьникам

Фонд польских князей Любомирских отправил ноутбуки казахстанским школьникам

Сегодня, 13 апреля, в Казахстан из Польши прибыла гуманитарная помощь в виде масок и компьютеров, сообщает МИД Казахстана.

«Сегодня из Польши чартерным рейсом отечественной авиакомпании Scat в нашу страну прибыла очередная партия гуманитарного груза в виде защитных масок многократного использования (100 тыс. штук), предоставленных польской компанией Wipasz, а также персональных компьютеров (ноутбуков) для дистанционного обучения казахстанских школьников, переданных в дар Фондом князей Любомирских», — говорится в сообщении.

За время режима ЧС в Казахстане гуманитарная помощь поступила из США, Китая, Южной Кореи, Японии, Турции и ОАЭ.

В республике зарегистрирован 961 случай Covid-19, скончались 10 человек, выздоровели 99.

Третью четверть казахстанские школьники завершили на неделю раньше. Затем были длительные весенние каникулы, за время которых Минобразования готовилось к дистанционному обучению. И 6 апреля в дистанционном режиме стартовала четвертая четверть.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Названы самые криминальные российские регионы
Названы самые криминальные российские регионы
Стивен Кинг заявил о превращении мира в его постапокалиптический роман
Стивен Кинг заявил о превращении мира в его постапокалиптический роман
Фонд польских князей Любомирских отправил ноутбуки казахстанским школьникам
Фонд польских князей Любомирских отправил ноутбуки казахстанским
Карантин с пользой: чистим энергетику дома и избавляемся от ментальных преград
Карантин с пользой: чистим энергетику дома и избавляемся
Эксперт ВШЭ заявила о смене в развитии ситуации с коронавирусом в России
Эксперт ВШЭ заявила о смене в развитии ситуации с коронавирусом в
Малахов сообщил о «пылающей от коронавируса» Рублевке
Малахов сообщил о «пылающей от коронавируса» Рублевке
В Сети опубликовали трейлер документального фильма о Стэнли Кубрике
В Сети опубликовали трейлер документального фильма о Стэнли Кубрике
Марк Горонок: «Наталья Краско появилась тогда, когда я почувствовал, что у жены кто-то есть»
Марк Горонок: «Наталья Краско появилась тогда, когда я почувствовал,
Зеленский заплатит миллион долларов за вакцину от коронавируса
Зеленский заплатит миллион долларов за вакцину от коронавируса
Бориса Джонсона выписали из больницы
Бориса Джонсона выписали из больницы
Трамп оценил сделку ОПЕК+
Трамп оценил сделку ОПЕК+
Эксперт из США оценил сделку ОПЕК+
Эксперт из США оценил сделку ОПЕК+

Топ на сегодня

В Иране реанимировали версию о появлении коронавируса как биологического оружия
В Иране реанимировали версию о появлении коронавируса как
ФАС сообщила о стабилизации цен на имбирь
ФАС сообщила о стабилизации цен на имбирь
Главный инфекционист США спрогнозировал возвращение к нормальной жизни
Главный инфекционист США спрогнозировал возвращение к нормальной жизни
В Приднестровье число жертв коронавируса выросло до шести человек
В Приднестровье число жертв коронавируса выросло до шести человек
Голикова объяснила причины срока самоизоляции до 30 апреля
Голикова объяснила причины срока самоизоляции до 30 апреля

Еще по теме

Литва получит миллионы медицинских масок от оскорблённого ею Китая
Более 30 тонн гуманитарного груза прибыло в Приморье с Камчатки
Российский самолёт доставил из Китая в Эстонию маски, халаты и перчатки
Казахстан заключил с США соглашения на $2,5 млрд