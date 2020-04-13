Фонд польских князей Любомирских отправил ноутбуки казахстанским школьникам

Алексей Вольцев

Сегодня, 13 апреля, в Казахстан из Польши прибыла гуманитарная помощь в виде масок и компьютеров, сообщает МИД Казахстана.

«Сегодня из Польши чартерным рейсом отечественной авиакомпании Scat в нашу страну прибыла очередная партия гуманитарного груза в виде защитных масок многократного использования (100 тыс. штук), предоставленных польской компанией Wipasz, а также персональных компьютеров (ноутбуков) для дистанционного обучения казахстанских школьников, переданных в дар Фондом князей Любомирских», — говорится в сообщении.

За время режима ЧС в Казахстане гуманитарная помощь поступила из США, Китая, Южной Кореи, Японии, Турции и ОАЭ.

В республике зарегистрирован 961 случай Covid-19, скончались 10 человек, выздоровели 99.

Третью четверть казахстанские школьники завершили на неделю раньше. Затем были длительные весенние каникулы, за время которых Минобразования готовилось к дистанционному обучению. И 6 апреля в дистанционном режиме стартовала четвертая четверть.