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Глава Еврокомиссии предположила сроки окончания карантина для пожилых людей

Глава Еврокомиссии предположила сроки окончания карантина для пожилых людей

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что пожилые люди в странах Евросоюза, вероятно, должны будут оставаться в изоляции как минимум до конца этого года. По крайней мере в том случае, если не будет найдена вакцина от коронавируса Covid-19, отметила глава исполнительной власти ЕС. Своими мыслями бывший министр обороны Германии поделилась в интервью немецкому изданию Bild, опубликованному в воскресенье, 12 апреля.

«Пока нет вакцины, нужно максимально ограничить контакты пожилых людей, — заявила председатель Еврокомиссии. — Я знаю, что это тяжело и что изоляция давит, но это вопрос жизни и смерти, так что мы должны оставаться дисциплинированными и терпеливыми».
«Дети и молодые раньше получат больше свободы передвижения, чем пожилые люди и те, у кого (плохая) история болезни», — продолжила она , подчеркнув, что «надеется на то, что к концу года будет разработана вакцина» против коронавируса.

О том, для людей какого именно возраста ограничения должны сохраняться дольше, 61-летняя собеседница Bild не уточнила.

Согласно подсчёту агентства France-Presse, опубликованному 12 апреля, число жертв коронавирусной инфекции в Европе достигло 75 тысяч. Из них 80% приходится на четыре крупнейшие страны Старого Света — Италию, Испанию, Францию и Великобританию. Всего в мире, по данным на вечер воскресенья, скончалось более 110 тыс. пациентов с диагнозом Covid-19.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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