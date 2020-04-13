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Главы минфинов G20 обсудят меры противодействия влиянию COVID-19

Главы минфинов G20 обсудят меры противодействия влиянию COVID-19
Министры финансов и главы центральных банков стран "большой двадцатки" на виртуальной встрече 15 апреля обсудят меры по противодействию негативному влиянию на мировую экономику пандемии коронавируса, говорится в пресс-релизе организаторов встречи, которая пройдет под председательством Саудовской Аравии.

"Министры финансов G20 и управляющие центральных банков встретятся под председательством Саудовской Аравии 15 апреля, чтобы продолжить обсуждение и принять срочные шаги, необходимые для противостояния глобальному вызову, который представляет собой пандемия COVID-19. Учитывая обстоятельства, встречи G20 в настоящее время проводятся в виртуальном формате и чаще, так как страны-члены G20 принимают срочные меры по оказанию поддержки людям и бизнесу, обеспечению стабильности мировой экономики и финансовых рынков, предотвращению глубоких и длительных негативных экономических последствий", - говорится в сообщении.

Как правило, апрельская встреча финансовой "двадцатки" проходит в Вашингтоне в рамках весенних встреч Международного валютного фонда и Всемирного банка.


ВОЗ, в мире зафиксировано уже почти 1,7 миллиона случаев заражения, свыше 105 тысяч человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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