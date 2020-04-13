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Google извинился за то, что удалил обращение Путина к россиянам

Google извинился за то, что удалил обращение Путина к россиянам

На видеохостинге YouTube была восстановлена запись обращения президента РФ Владимира Путина к россиянам. Об этом сегодня, 13 апреля, сообщили в пресс-службе Google.

Меры были приняты после соответствующего требования Роскомнадзора, который потребовал от Google объяснить удаление обращения президента в связи с пандемией коронавируса с YouTube-канала НТВ.

«В условиях ограниченных ресурсов было принято ошибочное решение о блокировке. Видео восстановлено», — заявили в Google.

Следует отметить, что это не первый случай, когда Google удаляет общественно значимые видеозаписи, связанные с коронавирусной эпидемией в России. Как сообщало ИА Newstes , до этого YouTube удалил интервью с главврачом инфекционной больницы в Коммунарке Денисом Проценко с официального канала «RT на русском». Интервью, проведённое в рамках спецпроекта «Эпидемия» журналистом Антоном Красовским, было опубликовано 20 марта. Ролик набрал больше 3 млн просмотров, однако был внезапно удален без объяснения причин. После того, как журналист пообещал обратиться в Роскомнадзор, видео без каких-либо объяснений со стороны Google восстановили.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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