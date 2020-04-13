Гороскоп Павла Глобы на неделю с 13 по 19 апреля 2020 года

Вадим Карасев

Павел Глоба — один из самых опытных и популярных астрологов современности. Его прогноз на грядущую неделю поможет вам не обойти стороной успехи наладить свою жизнь, привлечь больше удачи.

Для того, чтобы добиться своей цели, совсем не обязательно дожидаться, пока звезды и планеты войдут в гармоничное положение. Помните о том, что успех всегда в ваших руках, ведь всё то, что нас окружает, рождается нашей уверенностью или неуверенностью, оптимизмом или пессимизмом. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют воспользоваться сильными обрядами на исполнение желания, если вы почувствуете, что удача далеко от вас.

Овен

Финансовая сторона жизни для Овнов станет основной на этой неделе. Возможно, что произойдет что-то важное, из-за чего придется мобилизировать все свои силы, а также попросить окружающих о помощи. Самое главное — следовать семи правилам фэн-шуй, которые помогут остаться на плаву и приумножить доход, оптимизировать расходы.

В амурной сфере у людей этого Знака ожидается тишь да гладь. Тем, кого постоянно донимают ссоры, удастся наконец-то расслабиться. Можно будет найти компромисс, забыть о ссорах недавнего времени. Что касается общения с коллегами и недоброжелателями, то в середине апреля Овнам удастся зарыть с ними топор войны. Это приведет к появлению новых возможностей.

Телец

Самыми удачными днями для работы и дел у Тельцов будут 13 и 14 апреля. В эти дни звезды будут спокойными, поэтому людям этого Знака удастся сосредоточиться на самых главных проблемах. Не стоит сидеть в понедельник и вторник сложа руки. В пятницу Тельцам понадобится помощь ритуала на удачу, потому что звезды от них отвернутся в виду своей слабости.

Слабость ночных светил отразится и на любовной сфере, которая пострадает не меньше финансовой. Тельцов в конце недели могут ожидать конфликты, ссоры и неожиданные проблемы. Одиноким представителям Знака желательно насладиться уединением и не рисковать. Лучше простого отдыха в домашней обстановке не будет ничего.

Близнецы

Это очень благоприятное время для тех Близнецов, которые мечтают изменить свою жизнь, сменить обстановку, добиться больших успехов в наикратчайшие сроки. Всё это может стать явью, если следовать законам процветания. Особенно важно это в период с 15 по 19 число, когда звезды будут находиться в полной гармонии с планетами.

Самые ощутимые проблемы ожидаются лишь в понедельник, и то потому что этот день недели никто не любит. В целом на наделе полезно будет заводить новые связи, общаться с людьми. Не стоит надолго оставаться в одиночестве. Также звезды советуют не утверждаться за счет других, так как это может негативно сказаться на будущем и на удаче.

Рак

Раков ожидает целая масса важных событий. К сожалению, не всегда они будут очевидными и видимыми. Стоит быть более внимательными и доверять своей интуиции, которая на этой неделе будет обострена. Перед важными делами лучше пользоваться заговорами на удачу, особенно 14 и 15 апреля, когда звезды и планеты окажутся в сильном диссонансе.

На этой неделе можно существенно расширить свои возможности, повысить доход, найти новых друзей. Также полезно совершать покупки. Менять обстановку вокруг себя. Повезет тем. Кто занимается поисками любви. Семейным Ракам тоже удастся получить заряд оптимизма на семейных посиделках и во время совместных дел и увлечений.

Лев

Львам стоит быть осторожнее в понедельник и вторник. Есть вероятность того, что неправильными действиями Львы потеряют часть своего авторитета. Это идеальное время для совместной работы, взаимного уважения, решения организаторских задач. Главное, чтобы на всё это хватило энергии. Мантра силы поможет поднять тонус и повысить выносливость.

Также на этой неделе полезно будет заниматься решением юридических проблем. Творческих Львов тоже ждет успех, так как звезды подарят им вдохновение. Энтузиазм и желание идти вперед будут полезными и в любовной сфере, особенно для тех, кто занимается поисками второй половинки. Самое главное — идти вперед по жизни с оптимизмом.

Дева

Девам стоит быть как можно более осторожными в общении с токсичными и неприятными людьми. Обереги от злых людей помогут обойти стороной неприятности тем, кто вынужден работать с такими людьми или находиться рядом по другой причине. Особенно сильным воздействие таких личностей может быть 16 и 17 апреля, так что лучше смотреть в оба.

Найти отдушину можно в домашних делах, в развлечениях и в хобби. В начале недели желательно сделать уборку дома и на рабочем месте, чтобы позитивные энергические потоки лучше циркулировали. Не исключено, что у дев могут появиться новые стремления в жизни, новые цели. На этой неделе у них на много откроются глаза, появится объяснение происходящего вокруг.

Весы

Для Весов наступает период максимальной удачи в любви. Одиноким представителям Знака, которые находятся в активном поиске, желательно проверять любовную совместимость перед началом отношений. Тем же, кто уже находится в браке или в отношениях, удастся вдохнуть в любовь новую жизнь. Это будет прекрасное время для романтики, совместных дел.

Весы станут более популярными у противоположного пола, поэтому легкий флирт сможет поднять им настроение. Что касается работы и дел, то в этой сфере не стоит резко менять свою идеологию, цели и планы. Также не желательно следовать советам малознакомых людей. Настало время для самостоятельности и демонстрации своих лучших сторон.

Скорпион

В делах и в работе пришло время для переговоров. Пора немного поубавить свою неугомонность и бескомпромиссность, дав свободу добру. Полезными в финансовой сфере станут аффирмации на успех и богатство. Они помогут Скорпионам настроиться на рабочий лад и не потерять свою уверенность и удачу в самый важный момент.

Это отличное время для движения вперед, но без лишней наглости и нахальства. В любви стоит остерегаться позерства и лжи, отсутствия меры в критике. Если любимому человеку говорить постоянно только что-то неприятное, можно спровоцировать большой конфликт и ссору. Это будет актуальным всю неделю, так что лучше быть осторожнее со словами.

Стрелец

На этой неделе самое время позаботиться о свое здоровье и удаче. Для этого стоит в самую первую очередь постараться избавиться от опасных чувств и эмоций, которые приводят к болезням и проблемам в жизни. Также желательно почаще находиться на свежем воздухе, менять обстановку и не перегружать себя делами, физической работой и спортом.

В любовной сфере необходимо избавиться от жадности. Нужно больше внимания и времени дарить близкому человеку, чтобы доказать свою любовь. К сожалению, вторая половинка может потребовать у Стрельцов подтверждения их чувств в самый неподходящий момент. Главное не выйти из себя и не превратить романтический момент в ссору.

Козерог

У каждого из Знаков Зодиака своя мотивация, которая заставляет нас двигаться вперед. Козерогам необходимо будет найти эту мотивацию, чтобы не ощутить спад продуктивности в работе и увлечениях. От энтузиазма может зависеть очень многое — даже в любви необходимо будет проявиться активность, особенно ближе к выходным.

Планеты и звезды советуют не строить иллюзии относительно людей, особенно если это люди, которых Козероги будут рассматривать в качестве друга или второй половинки. Очень важным аспектом счастье станет правильный отдых. Нужно получать от жизни кайф, занимаясь тем, что нравится больше всего. В отведенное время для отдыха нужно полностью отдавать себя релаксации.

Водолей

У Водолеев могут появиться на радаре новые дела и заботы, в то время как старые задачи тоже обострятся и потребуют наискорейшего решения. Словом, на этих людей навалится очень многое, так что придется проявить стойкость и силу духа. Водолеям понадобится большая стойкость и сила духа, которые можно обрести при помощи эффективной медитации.

В отношении окружающих потребуется больше сострадания. Водолеям нужно стать более чуткими и добрыми. Это поможет людям увидеть в них доброту, которую они точно не оставят без внимания. Велика вероятность того, что звезды изменят жизнь людей этого Знака самым кардинальным образом, но пока незаметно для них самих.

Рыбы

В целом неделя для Рыб будет достаточно размеренной и однообразной. Если на горизонте появятся какие-то срочные и важные дела, то перед их выполнением лучше воспользоваться шепотками на удачу. В целом на неделе можно положиться на свою интуицию, но только не на выходных, потому что в это время звезды и планеты войдут в диссонанс.

Бессознательно и даже случайно Рыбам удастся решить некоторые важные проблемы в любовной сфере. Можно расценивать это как помощь Вселенной. Преодолевать трудности в период с 13 по 19 число будет непросто, но все проблемы, которые встретятся на пути, сделают Рыб сильнее и выносливее.