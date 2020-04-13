Группа Tesla Boy выпустила альбом "Андропов", в советском стиле

Алексей Вольцев

. Российская электропоп-группа Tesla Boy выпустила в Сети первый русскоязычный альбом "Андропов". На его написание музыкантов вдохновила советская эпоха.

"Источники вдохновения записи — советская архитектура и длинные проспекты, уходящие в спальные районы. Пластинка прибалтийской группы Zodiac 1980 года, которую мне купила мама, и я заслушивал ее до дыр. Сериал "Новый папа", фильм "Экстаз" и, конечно же, сериал "Чернобыль", где так точно и подробно показан СССР того времени", — рассказал лидер группы Антон Севидов в интервью Apple Music.

По словам музыканта, выпустить альбом на русском языке он решил, потому что ему "реально захотелось это сделать" и еще надо было "утереть нос всем завистникам", которые считали, что он может петь только на английском.

В трек-лист вошло девять песен: "Eintrag", "Абьюзер", "Музыка моя", "Почаще", "Ватикан", "Самоконтроль", "Холод уйдет", "Кровь на твоем лице" и "Проспект", которая звучала во втором сезоне сериала "Содержанки".

Альбом можно послушать на всех цифровых платформах.