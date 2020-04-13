Иран: США препятствуют глобальным усилиям в борьбе с пандемией

Анастасия Иванова

Посол Исламской Республики Иран в России в беседе со своим японским коллегой заявил, что Соединённые Штаты «препятствуют глобальным усилиям в борьбе с коронавирусом (Covid-19), особенно в отношении Ирана». Вместе с тем Казем Джалали в телефонном разговоре с послом Японии в Москве Тоехисой Кодзуки высоко оценил поддержку Токио в борьбе Тегерана с пандемией, передаёт сегодня, 13 апреля, государственное информагентство IRNA.

Иранский дипломат упомянул об «обширных санкциях» США против иранского народа, которые, помимо прочего, создают «многочисленные препятствия в отправке медицинской помощи ИРИ для борьбы с вирусом».

Накануне, 12 апреля, начальник управления здравоохранения Генштаба ВС Ирана бригадный генерал Хасан Арагизаде в интервью новостному агентству Mehr сообщил, что его страна приступила к изучению вероятности того, что новый коронавирус Covid-19 «был использован в качестве оружия биологической войны». По его словам, в настоящий момент иранские учёные проводят исследования, чтобы выяснить, могло ли распространение нового коронавируса быть средством биологической войны.

Соединённые Штаты должны отменить санкции против Ирана, если Вашингтон на самом деле желать помочь Тегерану сдержать пандемию коронавируса, заявил 23 марта президент Исламской Республики Хасан Роухани. Выступая в эфире государственного телевидения, глава правительства (посты президента и премьер-министра в ИРИ совмещены) также сообщил, что власти страны не намерены принимать предложение американской стороны об оказании Ирану гуманитарной помощи.

Напомним, Иран является страной Ближнего Востока, наиболее пострадавшей от распространения коронавируса. Число умерших пациентов с диагнозом Covid-19 достигло 4474, один человек умирает в стране каждые 10 минут, а 50 заражаются каждый час. Несмотря на это, Соединённые Штаты утверждают, что их кампания «максимального давления» на Иран для пресечения его ядерной и ракетной программ, а также «агрессивного поведения» в регионе продолжится с прежней силой.