Испания частично деблокируется после достижения пика пандемии

Лидия Мартынова

Испания ослабляет некоторые ограничения, введённые в связи с пандемией коронавируса Covid-19: с понедельника, 13 апреля, на работу вышли сотрудники промышленных предприятий и строители. Как заявили в испанском правительстве, в ситуации, когда распространение коронавируса продолжается, возобновляющие свою работу компании должны обеспечить работников средствами защиты и следить за тем, чтобы они соблюдали рекомендованную дистанцию в два метра друг от друга. Об этом передаёт агентство Reuters.

Испания стала одной из наиболее пострадавших от глобальной пандемии стран. Согласно последним данным, в европейском королевстве подтверждено почти 169500 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 17489 пациентов с диагнозом Covid-19 скончались.

Премьер-министр Педро Санчес заявил в воскресенье, 12 апреля, что пандемия представляет угрозу не только из-за воздействия на здоровье нации, но и в социально-экономическом плане. «Поэтому ответная реакция требует принятия мер не только по предотвращению заражения и восстановлению системы здравоохранения, но и по предотвращению паралича и коллапса нашей экономики, который негативно отразится на занятости в нашей стране», — отметил глава правительства.

Выступая 9 апреля в парламенте, премьер попросил депутатов продлить чрезвычайное положение до 26 апреля. «Мы достигли пика (пандемии коронавируса), и теперь начинается деэскалация. Эта война против вируса завершится (нашей) абсолютной победой», — выразил уверенность Санчес. Испанский премьер тогда отметил, что через две недели карантин отменить не удастся, и предупредил, что смягчение ограничительных мер и возвращение к нормальной жизни будет постепенным.