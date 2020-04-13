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Источник рассказал о договоренностях между ОПЕК+ и странами вне альянса

Источник рассказал о договоренностях между ОПЕК+ и странами вне альянса
Страны вне ОПЕК+ пообещали сократить свою добычу на 4-5 миллионов баррелей в сутки в дополнение к сокращениям альянса, сообщил РИА Новости источник в ОПЕК.

"Вне ОПЕК+ (сокращение добычи будет - ред.) 4-5 миллионов баррелей в сутки", - сказал он. По его словам, эти цифры планируется отразить в финальном коммюнике по итогам заседания альянса.

Ранее другой источник РИА Новости в одной из делегаций ОПЕК+ сообщил, что общие обязательства по сокращению добычи нефти с 1 мая от текущего уровня составят около 19 миллионов баррелей в сутки. В этот объем входят как страны ОПЕК+, так и государства Международного энергетического агентства (МЭА), такие как США, Канада, Мексика, Норвегия и другие.


По информации агентства Рейтер со ссылкой на черновой вариант коммюнике, с 1 мая глобальное снижение добычи нефти составит свыше 20 миллионов баррелей в сутки.

# В мире
По материалам: ria.ru

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