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Исторический музей предлагает посетителям купить билет с открытой датой

Исторический музей предлагает посетителям купить билет с открытой датой
Государственный исторический музей предлагает посетителям приобрести билет на посещение учреждения по специальной цене и с открытой датой в рамках акции "Культурный антистресс", сообщили РИА Новости в пресс-службе ГИМ.

"Акция "Культурный антистресс" призвана помочь людям пережить непростое время самоизоляции, отвлечь их от негативных мыслей, страха за будущее и настроить на оптимистичный лад. Мы решили уже сегодня дать всем желающим возможность запланировать свой визит в музей, приобретя билет по специальной цене", - сказал директор музея Алексей Левыкин, слова которого привели в пресс-службе.

Он напомнил, что Исторический музей организовал обширную просветительскую программу, в рамках которой любой желающий может увидеть уникальные коллекции музея онлайн, пройтись по экспозициям, заглянуть в фонды и прослушать увлекательные лекции.


Как рассказали в пресс-службе, со вторника Исторический музей начинает онлайн-продажу билетов на посещение музейного комплекса с открытой датой и по специальным ценам, приобрести которые можно на официальном сайте учреждения, а воспользоваться - до 30 декабря 2021 года.


РИА Новости выступает информационным партнером онлайн-активностей ГИМ.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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