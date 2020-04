Иван Ургант в день рождения ответит на вопросы зрителей

View this post on Instagram

Стань ведущим "Вечернего Урганта"! Гость – @urgantcom! 16 апреля будут отмечаться день рождения Ивана Урганта и восьмилетие нашей программы 🎉 В честь этого события Иван пересядет из кресла ведущего на диван и ответит на ваши вопросы! Запишите на видео три вопроса для Ивана Урганта и пришлите на [email protected] с пометкой "Вопросы ВУ" ✉ В письме укажите ваше имя, город проживания и номер телефона для связи. Лучшие вопросы попадут в праздничный эфир! Требования к видео: • Снимайте ролик в горизонтальном формате; • Длительность видео – не больше 1 минуты; • Задавайте вопросы как можно лаконичнее и точнее; • Внешний вид – схожий с ведущим нашего шоу: белая рубашка, пиджак, галстук или даже галстук-бабочка; • Вас должно быть хорошо видно и слышно. Ждём ваших писем до 15 апреля 16:00 (Мск) 💪