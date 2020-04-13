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Иван Ургант в день рождения ответит на вопросы зрителей

Иван Ургант в день рождения ответит на вопросы зрителей
В инстаграм-аккаунте шоу "Вечерний Ургант" опубликовали пост, в котором сообщили, что в день рождения телеведущего, 16 апреля, он ответит на вопросы зрителей.
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Стань ведущим "Вечернего Урганта"! Гость – @urgantcom! 16 апреля будут отмечаться день рождения Ивана Урганта и восьмилетие нашей программы 🎉 В честь этого события Иван пересядет из кресла ведущего на диван и ответит на ваши вопросы! Запишите на видео три вопроса для Ивана Урганта и пришлите на [email protected] с пометкой "Вопросы ВУ" ✉ В письме укажите ваше имя, город проживания и номер телефона для связи. Лучшие вопросы попадут в праздничный эфир! Требования к видео: • Снимайте ролик в горизонтальном формате; • Длительность видео – не больше 1 минуты; • Задавайте вопросы как можно лаконичнее и точнее; • Внешний вид – схожий с ведущим нашего шоу: белая рубашка, пиджак, галстук или даже галстук-бабочка; • Вас должно быть хорошо видно и слышно. Ждём ваших писем до 15 апреля 16:00 (Мск) 💪

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"В этот четверг будут отмечаться день рождения Ивана Урганта и восьмилетие нашей программы. В честь этого события Иван пересядет из кресла ведущего на диван и ответит на ваши вопросы", — написано в публикации.

Принять участие могут все желающие. Для этого необходимо записать на видео (горизонтальный формат, длительность — не более минуты) три вопроса и прислать на почту [email protected] с пометкой "Вопросы ВУ".

"В письме укажите ваше имя, город проживания и номер телефона для связи. Лучшие вопросы попадут в праздничный эфир, — рассказали организаторы. — Задавайте вопросы как можно лаконичнее и точнее. Внешний вид – схожий с ведущим нашего шоу: белая рубашка, пиджак, галстук или даже галстук-бабочка".

Материал необходимо отправить не позднее 16:00 (по Московскому времени) среды (15 апреля).

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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