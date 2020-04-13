Ярослав Нилов: соцгарантии в Конституции РФ обеспечат поддержку в любой экономической ситуации

Вадим Карасев

Поправки в Конституцию РФ, касающиеся социальных вопросов, будут гарантировать выполнение государством своих обязательств перед гражданами вне зависимости от экономической ситуации. Такую точку зрения в беседе с РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

Парламентарий отметил, что в период обсуждения поправок в основной закон страны именно социальная составляющая вызывала наибольший интерес со стороны граждан. Поправки в Конституцию будут гарантировать, что государство выполнит свои обязательства перед гражданами вне зависимости от экономической ситуации, считает Нилов.

"Социальные гарантии, которые предложено закрепить в конституции, - это сигнал для всех, что в любом случае и индексация пенсий не реже раза в год, и МРОТ не ниже прожиточного минимума будут обеспечены государством, какие бы сложности ни возникли в экономике. И сегодня мы видим, что каждое выступление президента содержит ряд конкретных предложений, которые финансово затратны, и на федеральный бюджет ложится большая нагрузка... Мы видим прежде всего меры социальной поддержки, поддержки бизнеса. Это очевидные шаги, которые делает федеральная власть, чтобы поддержать своих граждан и те организации, которые работают в стране", - сказал Нилов.

Он также выразил уверенность, что в части социальных гарантий государство примет все меры, чтобы они были выполнены, найдя для этого все средства.

