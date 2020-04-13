Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Экс-помощница Джо Байдена обвинила его в сексуальных домогательствах

Экс-помощница Джо Байдена обвинила его в сексуальных домогательствах

Экс-помощница Джо Байдена обвинила его в сексуальных домогательствахДжо БайденФото: Kevin Lamarque / Reuters

Бывшая помощница наиболее вероятного кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена рассказала о пережитых ее сексуальных домогательствах. Об этом сообщает The New York Times.

Бывшая сотрудница Сената Конгресса США Тара Рид заявила, что почти 30 лет назад подвергалась харассменту со стороны политика, в ту пору занимавшего пост сенатора от штата Делавэр. По ее словам, в 1993 году Байден в одном из коридоров в Капитолии без разрешения целовал ее, прикасался к ней, а также настаивал на интимных отношениях.

Тогда Рид решила не подавать заявление в полицию, рассказав о домогательствах трем его старшим помощникам и отделу Сената по работе с персоналом. После того, как Рид уведомила об этом начальство, она потеряла работу. Мер в отношении Байдена принято не было.

Журналисты издания проверили версию бывшей помощницы политика. Они не обнаружили ее жалобу на Байдена, коллеги, которым Рид рассказала о произошедшем, также не подтвердили факт харассмента. В то же время две ее подруги и брат вспомнили, что она рассказывала им ранее о случившемся. Также сотрудники газеты заявили, что еще семь женщин говорили о недопустимых действиях Байдена, в частности, навязчивых поцелуях, объятиях и прикосновениях.

В начале апреля Рид подала заявление в полицию в Вашингтоне. Представители предвыборного штаба Байдена опровергли эту версию.

Президентские выборы запланированы на 3 ноября 2020 года. После выхода другого претендента на пост кандидата от демократов Берни Сандерса из президентской гонки Байдена называют наиболее вероятным победителем праймериз.

В 2017 году The New York Times опубликовала признания актрис, работавших с голивудским продюсером Харви Вайнштейном и подвергшихся сексуальным преступлениям с его стороны. Публикация положила начало общественному движению #metoo и вызвала судебные разбирательства. В итоге спустя два года магната приговорили к 23 годам тюрьмы.

# В мире
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Канада поддержала достижение соглашения ОПЕК+
Канада поддержала достижение соглашения ОПЕК+
Российскому бизнесу отказались компенсировать убытки из-за коронавируса
Российскому бизнесу отказались компенсировать убытки из-за
Максима Шевченко госпитализировали с пневмонией после бездействия врачей
Максима Шевченко госпитализировали с пневмонией после бездействия
В России задумали наказывать за травлю в интернете
В России задумали наказывать за травлю в интернете
Главы минфинов G20 обсудят меры противодействия влиянию COVID-19
Главы минфинов G20 обсудят меры противодействия влиянию COVID-19
Арабские монархии затребовали репатриацию трудовых мигрантов на родину
Арабские монархии затребовали репатриацию трудовых мигрантов на родину
Дана Борисова: «Я «синьку» ненавижу больше жизни. Хоть наркозом накачай – не выпью»
Дана Борисова: «Я «синьку» ненавижу больше жизни. Хоть наркозом
Стивен Кинг сожалеет, что весь мир оказался в его книге про пандемию
Стивен Кинг сожалеет, что весь мир оказался в его книге про пандемию
Экс-помощница Джо Байдена обвинила его в сексуальных домогательствах
Экс-помощница Джо Байдена обвинила его в сексуальных домогательствах
Полиция оштрафует за нарушение самоизоляции выпавшего из окна 15 этажа москвича
Полиция оштрафует за нарушение самоизоляции выпавшего из окна 15
4 самых необычных гадания мира: как узнавали будущее в разных странах
4 самых необычных гадания мира: как узнавали будущее в разных странах
Папа Римский призвал прощать бедным странам долги и облегчать санкции во время пандемии
Папа Римский призвал прощать бедным странам долги и облегчать санкции

Топ на сегодня

В Иране реанимировали версию о появлении коронавируса как биологического оружия
В Иране реанимировали версию о появлении коронавируса как
ФАС сообщила о стабилизации цен на имбирь
ФАС сообщила о стабилизации цен на имбирь
Главный инфекционист США спрогнозировал возвращение к нормальной жизни
Главный инфекционист США спрогнозировал возвращение к нормальной жизни
В Приднестровье число жертв коронавируса выросло до шести человек
В Приднестровье число жертв коронавируса выросло до шести человек
Голикова объяснила причины срока самоизоляции до 30 апреля
Голикова объяснила причины срока самоизоляции до 30 апреля

Еще по теме

Американский сенатор, которого обвинили в домогательствах, уйдет в отставку
Байден заявил, что задумал в 78 лет стать президентом
Джо Байдена обвинили в домогательствах дважды за три дня
Порноактриса обвинила Трампа в сексуальных домогательствах