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Эксперт из США оценил сделку ОПЕК+

Эксперт из США оценил сделку ОПЕК+
Долгосрочный спрос на нефть в мире остается сильным, но проблемы в отрасли сохранятся и после сделки ОПЕК+ по сокращению объемов добычи, заявил генеральный директор Американского института нефти (API) Майк Соммерс.

"Прогнозы показывают, что долгосрочный спрос на нефть и природный газ во всем мире остается сильным. В предстоящие недели и месяцы для нашего сектора и почти для всех других остаются значительные проблемы. Однако американская нефть и природный газ, а также американские рабочие, которые производят, транспортируют, обслуживают, перерабатывают и отгружают их, будут иметь решающее значение для обеспечения нашего экономического восстановления", - говорится в заявлении Соммерса на сайте организации.

Он напомнил, что до пандемии коронавируса ежедневный спрос на нефть составлял 100 миллионов баррелей.


США рыночные условия привели к тому, что американские производители сократили добычу нефти, чтобы удовлетворить историческое падение спроса.

"Это важное соглашение, которое будет способствовать повышению стабильности на энергетических рынках в интересах как американских потребителей энергии, так и производителей", - сказал глава института.

API - национальная неправительственная организация США, занимающаяся исследованиями всех аспектов и обеспечивающая деятельность по регулированию вопросов в области нефтяной и газовой промышленности и торговли.


Страны ОПЕК+ после снижения добычи нефти с 1 мая на 9,7 миллиона баррелей в сутки уменьшат этот объем до 7,7 миллиона во втором полугодии 2020 года, а далее до конца апреля 2022 года будут сокращать добычу на 5,8 миллиона баррелей в сутки, говорится в коммюнике альянса по итогам видеоконференции, состоявшейся 12 апреля. Базой отсчета сокращения добычи будет октябрь 2018 года для всех стран, за исключением России и Саудовской Аравии - для них решено взять за базу показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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