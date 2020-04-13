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Эксперт ВШЭ заявила о смене в развитии ситуации с коронавирусом в России

Эксперт ВШЭ заявила о смене в развитии ситуации с коронавирусом в России
Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".

"На самом деле, конечно достаточно хорошо работали социальные меры дистанцирования и ограничений, и мы действительно с 26 числа пошли по чуть более позитивной динамике, но в последнее время она (ситуация. — Прим. ред.) пошла, к сожалению, уже не по оптимистической траектории", — отметила она.

Эксперт добавила, что от увеличения количества зараженных коронавирусом с тысячи до десяти тысяч человек в США ушло шесть дней, в Германии, Италии и Испании — восемь дней, в Австрии — 15 дней, а в России — 12 дней.


"Но страшно то, что от десятитысячного до статысячного (пациента. — Прим. ред.) прошли уже пять стран, и эта дистанция в этих странах проходит в среднем 15-18 дней", — пояснила Попович.

# Россия
По материалам: ria.ru

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