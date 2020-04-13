Эксперты: не все компании вернутся к офлайн-формату после карантина

Лидия Мартынова

Режим удаленной работы дает бизнесу возможность для экономии, не все компании после карантина вернутся к офлайн-формату, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

По словам доцента кафедры менеджмента и предпринимательства ФЭСН РАНХиГС Евгения Ицакова, ситуация с коронавирусом и режимом самоизоляции фактически поставила компании перед выбором - либо закрыться на какое-то время с сохранением зарплаты, либо продолжать работу удаленно.

Он отмечает, что работа из дома привела к появлению проблемы со свободным временем, потому что понятия свободного и рабочего времени размылись. По общему впечатлению, отметил эксперт, люди работают существенно больше, чем работали до того, как перешли на удаленный режим.

"Этот режим будет иметь свою привлекательность и, скорее всего, с нами надолго. Я думаю, что многие предприниматели и руководители бизнеса придут к выводу, что в общем-то это довольно неплохой формат для большого количества сотрудников, и позволяет еще экономить определенные средства на аренде. Так что я думаю, что после конца карантина не все вернутся к офлайн-формату", - уточнил Ицаков.

Он добавил, что по окончанию режима самоизоляции возможен тренд на сокращение офисных площадей, то есть компании поймут, что не нужно все время находиться в офисе. Таким образом, может остаться небольшое обязательное количество мест: у сотрудников будут присутственные дни, а в остальное время они смогут работать удаленно. Это позволит в 2,5-5 раз сократить объем занимаемых площадей и существенно экономить.

Говоря о возможности перейти к роботизации производств, он отметил, что это гораздо более долгий и сложный процесс, хотя и возможный. "То есть это, наверно, будет, но это просто дольше. И тут нужно создание каких-то новых технологий, а удаленные технологии уже все есть, нужна только… воля, а воля пришла помимо нас, то есть начался вот этот вот карантин, и все просто перешли", - пояснил эксперт.