Эксперты: Просрочки по кредитам в России могут вырасти в 5−7 раз

Алексей Вольцев

В ходе экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, просроченная задолженность по потребительским кредитам в России может вырасти в 5−7 раз. Об этом говорится в исследовании международной консалтинговой компании McKinsey&Company «Влияние Covid-19 на российскую экономику».

«Просрочки вырастут в 5−7 раз из-за сокращения возможности населения и бизнеса обслуживать ипотеку и кредиты (причина — снижение доходов граждан)», — указано в исследовании.

Эксперты компании не исключают, что возможны дефолты и реструктуризация кредитов предприятий сферы услуг, непродовольственной розницы, коммерческой недвижимости, туризма, авиаперевозок. Также ожидается снижение темпов прироста розничного кредитного портфеля в 2020 году до уровня не более 7% (с 13% по базовому прогнозу). Корпоративное кредитование может снизиться на 2%, рост автокредитования замедлится примерно до 5%, темп прироста портфеля кредитов малому и среднему бизнесу сократится с нынешних 20−25% до около 10%.

«Последствия вируса для банковского сектора: относительно спокойно кризис пройдет для системообразующих и digital банков», — полагают эксперты McKinsey&Company.

Эксперты считают, что российские банки будут стремиться минимизировать возможный отток вкладов и могут поднять процентные ставки на 2−5%.