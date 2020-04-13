Эрдоган не принял отставку главы МВД на фоне пандемии

Анастасия Иванова

Президент Турции Тайип Эрдоган не удовлетворил прошение об отставке главы МВД страны Сулеймана Сойлу, о которой министр объявил после критики в свой адрес из-за введения в стране комендантского часа.

Турецкое министерство внутренних дел поздно вечером в пятницу сообщило, что в связи с пандемией коронавируса объявляется запрет выхода на улицы в субботу и воскресенье жителям 31 провинции, в том числе Анкары, Стамбула и Антальи. Представители основной оппозиционной Народно-республиканской партии Турции раскритиковали это решение, так как внезапное уведомление о нем вызвало большое скопление людей в очередях перед продуктовыми магазинами и повысило угрозу распространения коронавируса.

"Отставка Сойлу не принята президентом, министр продолжит свою работу", - сообщила администрация президента Турции.

Отмечается, что Сойлу успешно работал на посту главы МВД и внес большой вклад в борьбу с терроризмом и преодоление последствий землетрясений на востоке Турции.

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