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Эрдоган не принял отставку главы МВД на фоне пандемии

Эрдоган не принял отставку главы МВД на фоне пандемии
Президент Турции Тайип Эрдоган не удовлетворил прошение об отставке главы МВД страны Сулеймана Сойлу, о которой министр объявил после критики в свой адрес из-за введения в стране комендантского часа.

Турецкое министерство внутренних дел поздно вечером в пятницу сообщило, что в связи с пандемией коронавируса объявляется запрет выхода на улицы в субботу и воскресенье жителям 31 провинции, в том числе Анкары, Стамбула и Антальи. Представители основной оппозиционной Народно-республиканской партии Турции раскритиковали это решение, так как внезапное уведомление о нем вызвало большое скопление людей в очередях перед продуктовыми магазинами и повысило угрозу распространения коронавируса.

"Отставка Сойлу не принята президентом, министр продолжит свою работу", - сообщила администрация президента Турции.

Отмечается, что Сойлу успешно работал на посту главы МВД и внес большой вклад в борьбу с терроризмом и преодоление последствий землетрясений на востоке Турции.


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По материалам: ria.ru

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