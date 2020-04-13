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Юрист разъяснил, за что нельзя увольнять сотрудников на фоне коронавируса

Юрист разъяснил, за что нельзя увольнять сотрудников на фоне коронавируса
Сотрудника в РФ нельзя уволить, если нет потребности в персонале во время пандемии #icon-graphic[i][/i]Проголосовали:1657806 апреля, 10:40

Она подчеркнула, что при расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации либо сокращением штата за уволенным работником сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия).


"Если всё же руководитель угрожает, пытаясь добиться увольнения, граждане имеют право обращаться в инспекцию труда в случае нарушения своих прав. В настоящее время мы, юристы, наблюдаем ситуацию, когда сплошь и рядом сотрудников заставляют написать заявление на отпуск за свой счет из-за коронавируса. В данном случае необходимо жаловаться в государственную инспекцию труда (Роструд)", - отметила специалист.

"Уверена, если гражданин попал в ситуацию, когда может лишиться своей работы и официального источника дохода, для начала ему стоит не поддаваться на провокации работодателя, вести переговоры и искать компромиссы с руководством и, самое главное, не бояться отстаивать свои интересы в законном порядке", - добавила юрист.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

# Россия
По материалам: ria.ru

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