Кадыров о претензиях к «Новой газете»: «Извините, если что не так!»

Вадим Карасев





Кадыров поспешил опубликовать опровержение своему спичу о «продажных» журналистах «Новой газеты». Напомним, глава Республики Чечня обвинил не только газету, но и её «шефов» - ПАО «Газпром» и ФСБ РФ, в том, что акционерное общество и ведомство совместно финансируют и прикрывают их журналистскую деятельность, соответственно.

Оказывается, «Газпром» не имеет отношения к «Новой газете», а гнев Кадырова предназначался другому изданию – «Эхо Москвы».

«Друзья, в «горячке» перепутал «Эхо Москвы» и «Новую газету», снова на эмоциях! «Газпром» к «Новой» не имеет отношения», - написал он в Telegram.

Хотя эмоциональный чеченский лидер в данном же тексте отметил, что «Новая газета» также заслуживает его порицания, потому как:

«Все равно финансирование этих оппозиционных проектов заграничное», - сказал он.

Кадыров также назвал журналистов изданий с оппозиционными публикациями «диверсантами» и призвал спецслужбы отслеживать их деятельность, поскольку они, по его мнению, «прикрываются свободой слова».