Как Майли Сайрус, Виктория Бекхэм, Белла Хадид, Ким Кардашьян и другие отпраздновали Пасху

Вадим Карасев

Вчера католики по всему миру отмечали светлый праздник Пасхи. В этом году все массовые мероприятия по этому случаю в большинстве стран мира были отменены из-за пандемии коронавируса, и верующие праздновали дома в кругу самых близких. Фотографиями звезды делились с поклонниками. Как Мадонна, Кэти Перри и Орландо Блум, Ким Кардашьян, Сальма Хайек, Ева Лонгория, Алессандра Амбросио и многие другие встретили Пасху — в нашей подборке.





Ким Кардашьян: "Счастливой Пасхи".





Кэти Перри





Орландо Блум





Мадонна: "Столько всего произошло за год!".





Майли Сайрус: "Хмельной вам Пасхи, зайчики".









Криштиану Роналду: "Желаем счастливой Пасхи каждому из вас!".





Лиам Хемсворт: "Счастливой Пасхи! Оставайтесь в безопасности. Оставайтесь в постели".





Виктория Бекхэм: "Нашла самое сладкое пасхальное воспоминание из прошлого! Мои мысли с каждым из вас в это необычное пасхальное воскресенье".

Мэрайя Кэри: "Сегодня я буду вашим пасхальным кроликом! Надеюсь, вам понравятся отрывки из моего нового альбома!".





Наоми Кэмпбелл: "Счастливой Пасхи".





Белла Хадид в детстве





Сильвестр Сталлоне: "Через несколько секунд меня ограбят, и я расскажу эту историю Арнольду Шварценеггеру".





Сильвестр Сталлоне





Барак Обама: "Несмотря на то что в этом году празднование Пасхи проходит совершенно иначе, наша вера остается непоколебимой. Для меня Пасха — это время надежд, обновления и веры в лучшие грядущие дни. От моей семьи вашим мы желаем благословенной и радостной Пасхи!".





Мишель Обама: "В этом году я испытываю огромное чувство благодарности за те моменты, которые раньше считала само собой разумеющимися. Знаю, что многие из вас сегодня пытаются создать себе новые воспоминания об этом дне, посещая онлайн-церковь или собираясь с родственниками на ужин по видеочату. А какие у вас любимые пасхальные традиции? Собираетесь соблюдать их в этом году?".





Хейли Болдуин и Джастин Бибер





Сальма Хайек: "Делюсь с вами рецептом пасхальных шоколадных конфет, чтобы вы могли радовать ими своих близких. Счастливой Пасхи!".





Хайди Клум: "Посылаю вам пасхальные лучи любви!".





Алессандра Амбросио: "Счастливой Пасхи!".





Джессика Симпсон: "Это была совсем другая Пасха в доме Джонсонов, но мы провели лучшее время в семейном кругу. Дети были очень рады, что пасхальный кролик пришел к ним в защитной маске и перчатках".





Дрю Бэрримор





Кайли Дженнер





Ева Лонгория: "Счастливой Пасхи!".





Линдси Лохан: "Счастливой Пасхи вам всем! Сегодня мы празднуем на расстоянии, но мы остаемся едины в наших сердцах!".

Ева Герцигова: "Счастливой Пасхи каждому из вас!".





Кэти Холмс: "Счастливой Пасхи!".





Тори Спеллинг: "Придумали новую семейную активность для этих пасхальных выходных!".





Мелисса Маккарти: "Счастливой Пасхи всем! Будьте здоровы, берегите себя!".





Кэтрин Зета-Джонс: "Счастливой Пасхи! Счастливых мыслей и дней в будущем! Да благословит нас всех Господь!".









Алисса Милано: "Счастливой Пасхи! Посылаю вам всем любовь, силу и здоровье сегодня и всегда!".Миранда Керр: "Пасхальные благословения для всех вас!".





Ванесса Хадженс





Изабель Гулар





Джессика Честейн





Джиджи Хадид





Хиллари Клинтон: "Сегодня я с благодарностью вспоминаю наши прошлые пасхальные праздники и нетерпением жду окончания этого кризиса. Желаю вам всем счастливых и здоровых выходных!".





Милла Йовович: "Счастливой Пасхи от наших маленьких кроликов! Надеюсь, что все остаются в безопасности и заботятся друг о друге. Христос воскресе!".





Сиара: "Счастливой Пасхи! Христос воскрес! Какая радость".





Оливия Калпо с друзьями





Марк Джейкобс: "Счастливой Пасхи всем моим подписчикам!".





Кьяра Ферраньи: "Счастливой Пасхи всем вам!".





Ольга Куриленко: "Счастливой Пасхи!".





Кейт Хадсон: "Мы по-прежнему надеваем наши лучшие воскресные костюмы".





Лили Коллинз: "Раньше я уже публиковала этот снимок, но сегодня я особенно скучаю по Нью-Йорку, танцам на публике и пасхальным нарядам!".







