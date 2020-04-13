Как Майли Сайрус, Виктория Бекхэм, Белла Хадид, Ким Кардашьян и другие отпраздновали Пасху
Сегодня, 13:56 Вадим Карасев
Вчера католики по всему миру отмечали светлый праздник Пасхи. В этом году все массовые мероприятия по этому случаю в большинстве стран мира были отменены из-за пандемии коронавируса, и верующие праздновали дома в кругу самых близких. Фотографиями звезды делились с поклонниками. Как Мадонна, Кэти Перри и Орландо Блум, Ким Кардашьян, Сальма Хайек, Ева Лонгория, Алессандра Амбросио и многие другие встретили Пасху — в нашей подборке.
Ким Кардашьян: "Счастливой Пасхи".
Кэти Перри
Орландо Блум
Мадонна: "Столько всего произошло за год!".
Майли Сайрус: "Хмельной вам Пасхи, зайчики".
Криштиану Роналду: "Желаем счастливой Пасхи каждому из вас!".
Лиам Хемсворт: "Счастливой Пасхи! Оставайтесь в безопасности. Оставайтесь в постели".
Виктория Бекхэм: "Нашла самое сладкое пасхальное воспоминание из прошлого! Мои мысли с каждым из вас в это необычное пасхальное воскресенье".
Мэрайя Кэри: "Сегодня я буду вашим пасхальным кроликом! Надеюсь, вам понравятся отрывки из моего нового альбома!".
Наоми Кэмпбелл: "Счастливой Пасхи".
Белла Хадид в детстве
Сильвестр Сталлоне: "Через несколько секунд меня ограбят, и я расскажу эту историю Арнольду Шварценеггеру".
Сильвестр Сталлоне
Барак Обама: "Несмотря на то что в этом году празднование Пасхи проходит совершенно иначе, наша вера остается непоколебимой. Для меня Пасха — это время надежд, обновления и веры в лучшие грядущие дни. От моей семьи вашим мы желаем благословенной и радостной Пасхи!".
Мишель Обама: "В этом году я испытываю огромное чувство благодарности за те моменты, которые раньше считала само собой разумеющимися. Знаю, что многие из вас сегодня пытаются создать себе новые воспоминания об этом дне, посещая онлайн-церковь или собираясь с родственниками на ужин по видеочату. А какие у вас любимые пасхальные традиции? Собираетесь соблюдать их в этом году?".
Хейли Болдуин и Джастин Бибер
Сальма Хайек: "Делюсь с вами рецептом пасхальных шоколадных конфет, чтобы вы могли радовать ими своих близких. Счастливой Пасхи!".
Хайди Клум: "Посылаю вам пасхальные лучи любви!".
Алессандра Амбросио: "Счастливой Пасхи!".
Джессика Симпсон: "Это была совсем другая Пасха в доме Джонсонов, но мы провели лучшее время в семейном кругу. Дети были очень рады, что пасхальный кролик пришел к ним в защитной маске и перчатках".
Дрю Бэрримор
Кайли Дженнер
Ева Лонгория: "Счастливой Пасхи!".
Линдси Лохан: "Счастливой Пасхи вам всем! Сегодня мы празднуем на расстоянии, но мы остаемся едины в наших сердцах!".
Ева Герцигова: "Счастливой Пасхи каждому из вас!".
Кэти Холмс: "Счастливой Пасхи!".
Тори Спеллинг: "Придумали новую семейную активность для этих пасхальных выходных!".
Мелисса Маккарти: "Счастливой Пасхи всем! Будьте здоровы, берегите себя!".
Кэтрин Зета-Джонс: "Счастливой Пасхи! Счастливых мыслей и дней в будущем! Да благословит нас всех Господь!".
Алисса Милано: "Счастливой Пасхи! Посылаю вам всем любовь, силу и здоровье сегодня и всегда!".
Миранда Керр: "Пасхальные благословения для всех вас!".
Ванесса Хадженс
Изабель Гулар
Джессика Честейн
Джиджи Хадид
Хиллари Клинтон: "Сегодня я с благодарностью вспоминаю наши прошлые пасхальные праздники и нетерпением жду окончания этого кризиса. Желаю вам всем счастливых и здоровых выходных!".
Милла Йовович: "Счастливой Пасхи от наших маленьких кроликов! Надеюсь, что все остаются в безопасности и заботятся друг о друге. Христос воскресе!".
Сиара: "Счастливой Пасхи! Христос воскрес! Какая радость".
Оливия Калпо с друзьями
Марк Джейкобс: "Счастливой Пасхи всем моим подписчикам!".
Кьяра Ферраньи: "Счастливой Пасхи всем вам!".
Ольга Куриленко: "Счастливой Пасхи!".
Кейт Хадсон: "Мы по-прежнему надеваем наши лучшие воскресные костюмы".
Лили Коллинз: "Раньше я уже публиковала этот снимок, но сегодня я особенно скучаю по Нью-Йорку, танцам на публике и пасхальным нарядам!".