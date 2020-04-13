Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Как Майли Сайрус, Виктория Бекхэм, Белла Хадид, Ким Кардашьян и другие отпраздновали Пасху

Как Майли Сайрус, Виктория Бекхэм, Белла Хадид, Ким Кардашьян и другие отпраздновали Пасху

Как Майли Сайрус, Виктория Бекхэм, Белла Хадид, Ким Кардашьян и другие отпраздновали Пасху

Вчера католики по всему миру отмечали светлый праздник Пасхи. В этом году все массовые мероприятия по этому случаю в большинстве стран мира были отменены из-за пандемии коронавируса, и верующие праздновали дома в кругу самых близких. Фотографиями звезды делились с поклонниками. Как Мадонна, Кэти Перри и Орландо Блум, Ким Кардашьян, Сальма Хайек, Ева Лонгория, Алессандра Амбросио и многие другие встретили Пасху — в нашей подборке.


Ким Кардашьян: "Счастливой Пасхи".


Кэти Перри


Орландо Блум



 


Мадонна: "Столько всего произошло за год!".


Майли Сайрус: "Хмельной вам Пасхи, зайчики".



Криштиану Роналду: "Желаем счастливой Пасхи каждому из вас!".


Лиам Хемсворт: "Счастливой Пасхи! Оставайтесь в безопасности. Оставайтесь в постели".



 


Виктория Бекхэм: "Нашла самое сладкое пасхальное воспоминание из прошлого! Мои мысли с каждым из вас в это необычное пасхальное воскресенье".


 


Мэрайя Кэри: "Сегодня я буду вашим пасхальным кроликом! Надеюсь, вам понравятся отрывки из моего нового альбома!".


Наоми Кэмпбелл: "Счастливой Пасхи".


Белла Хадид в детстве


Сильвестр Сталлоне: "Через несколько секунд меня ограбят, и я расскажу эту историю Арнольду Шварценеггеру".


Сильвестр Сталлоне


Барак Обама: "Несмотря на то что в этом году празднование Пасхи проходит совершенно иначе, наша вера остается непоколебимой. Для меня Пасха — это время надежд, обновления и веры в лучшие грядущие дни. От моей семьи вашим мы желаем благословенной и радостной Пасхи!".


Мишель Обама: "В этом году я испытываю огромное чувство благодарности за те моменты, которые раньше считала само собой разумеющимися. Знаю, что многие из вас сегодня пытаются создать себе новые воспоминания об этом дне, посещая онлайн-церковь или собираясь с родственниками на ужин по видеочату. А какие у вас любимые пасхальные традиции? Собираетесь соблюдать их в этом году?".


Хейли Болдуин и Джастин Бибер



 


Сальма Хайек: "Делюсь с вами рецептом пасхальных шоколадных конфет, чтобы вы могли радовать ими своих близких. Счастливой Пасхи!".


 



Хайди Клум: "Посылаю вам пасхальные лучи любви!".


Алессандра Амбросио: "Счастливой Пасхи!".


Джессика Симпсон: "Это была совсем другая Пасха в доме Джонсонов, но мы провели лучшее время в семейном кругу. Дети были очень рады, что пасхальный кролик пришел к ним в защитной маске и перчатках".


Дрю Бэрримор


Кайли Дженнер


Ева Лонгория: "Счастливой Пасхи!".


Линдси Лохан: "Счастливой Пасхи вам всем! Сегодня мы празднуем на расстоянии, но мы остаемся едины в наших сердцах!".


 



 



 


Ева Герцигова: "Счастливой Пасхи каждому из вас!".


Кэти Холмс: "Счастливой Пасхи!".


Тори Спеллинг: "Придумали новую семейную активность для этих пасхальных выходных!".


Мелисса Маккарти: "Счастливой Пасхи всем! Будьте здоровы, берегите себя!".


Кэтрин Зета-Джонс: "Счастливой Пасхи! Счастливых мыслей и дней в будущем! Да благословит нас всех Господь!".



 



 



 



 



Алисса Милано: "Счастливой Пасхи! Посылаю вам всем любовь, силу и здоровье сегодня и всегда!".
Миранда Керр: "Пасхальные благословения для всех вас!".


Ванесса Хадженс


Изабель Гулар


Джессика Честейн


Джиджи Хадид


Хиллари Клинтон: "Сегодня я с благодарностью вспоминаю наши прошлые пасхальные праздники и нетерпением жду окончания этого кризиса. Желаю вам всем счастливых и здоровых выходных!".


Милла Йовович: "Счастливой Пасхи от наших маленьких кроликов! Надеюсь, что все остаются в безопасности и заботятся друг о друге. Христос воскресе!".


Сиара: "Счастливой Пасхи! Христос воскрес! Какая радость".


Оливия Калпо с друзьями


Марк Джейкобс: "Счастливой Пасхи всем моим подписчикам!".


Кьяра Ферраньи: "Счастливой Пасхи всем вам!".


Ольга Куриленко: "Счастливой Пасхи!".


Кейт Хадсон: "Мы по-прежнему надеваем наши лучшие воскресные костюмы".


Лили Коллинз: "Раньше я уже публиковала этот снимок, но сегодня я особенно скучаю по Нью-Йорку, танцам на публике и пасхальным нарядам!".



 




 


 

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Сенатор: сделка ОПЕК+ не отменит грядущего передела нефтяного рынка
Сенатор: сделка ОПЕК+ не отменит грядущего передела нефтяного рынка
Жаловавшаяся на избиения жена Прилучного прокомментировала скандал в семье
Жаловавшаяся на избиения жена Прилучного прокомментировала скандал в
Лунный день сегодня 13 апреля 2020 года
Лунный день сегодня 13 апреля 2020 года
Фанера влагостойкая в Минске от компании «Fanera.by»
Фанера влагостойкая в Минске от компании «Fanera.by»
Анна Чиповская, Максим Виторган, Лиза Боярская, Мария Ивакова и другие снялись в шуточном ролике о карантине
Анна Чиповская, Максим Виторган, Лиза Боярская, Мария Ивакова и
Бузова на самоизоляции остригла волосы, разбила битой телевизор и сожгла платье за 500 тыс.
Бузова на самоизоляции остригла волосы, разбила битой телевизор и
Испания частично деблокируется после достижения пика пандемии
Испания частично деблокируется после достижения пика пандемии
Пять коротких заговоров, чтобы 13 число было удачным днем
Пять коротких заговоров, чтобы 13 число было удачным днем
Власти Москвы объяснили правила передвижения по городу с детьми до 14 лет
Власти Москвы объяснили правила передвижения по городу с детьми до 14
В СФ обсудят попытки вмешательства в дела России в условиях пандемии
В СФ обсудят попытки вмешательства в дела России в условиях пандемии
Каспарайтис рассказал о проблемах "богатой Америки" на фоне пандемии
Каспарайтис рассказал о проблемах "богатой Америки" на фоне пандемии
Стала известна судьба «Модного приговора» после госпитализации ведущего
Стала известна судьба «Модного приговора» после госпитализации

Топ на сегодня

Главный инфекционист США спрогнозировал возвращение к нормальной жизни
Главный инфекционист США спрогнозировал возвращение к нормальной жизни
Голикова объяснила причины срока самоизоляции до 30 апреля
Голикова объяснила причины срока самоизоляции до 30 апреля
Песков рассказал, что Путин скучает по живому общению
Песков рассказал, что Путин скучает по живому общению
В Москве появились мошенники, оформляющие поддельные пропуска
В Москве появились мошенники, оформляющие поддельные пропуска
Песков заявил, что Путину сейчас не хватает живого общения
Песков заявил, что Путину сейчас не хватает живого общения

Еще по теме

После слухов о помолвке: Орландо Блум и Кэти Перри на UNICEF Ball
Мистер и миссис Клаус: Орландо Блум и Кэти Перри устроили сюрприз для детей в больнице
Добро пожаловать домой: Орландо Блум с сыном и Кэти Перри в аэропорту Лос-Анджелеса
Хэллоуин в самом разгаре: Кэти Перри и Орландо Блум превратились в Хиллари и Билла Клинтон