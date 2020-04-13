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Канада поддержала достижение соглашения ОПЕК+

Канада поддержала достижение соглашения ОПЕК+
Канадский министр природных ресурсов Шеймус О'Ригэн поприветствовал соглашение ОПЕК+ по сокращению объемов добычи нефти и заявил, что оно помогает достичь стабильность нефтяного рынка, сообщает местный телеканал CBC.

"Мы приветствуем любые новости, которые приносят стабильность на мировые нефтяные рынки. Федеральное правительство глубоко обеспокоено нестабильностью цен на нефть и последствиями для тысяч работающих в энергосекторе Канады и их семей. Канада привержена достижению определенности в ценах и стабильности в экономике", - говорится в заявлении О'Ригэна, текст которого стал доступен телеканалу.

Источник в правительстве Канады сообщил агентству Рейтер, что О'Ригэн формально не согласился на политику сокращения объемов, поскольку этот вопрос находится в юрисдикции провинций-энергопроизводителей, а не федеральных властей.


Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд провели телефонный разговор, в ходе которого поддержали соглашение ОПЕК+ о поэтапном сокращении добычи нефти.
# Россия
По материалам: ria.ru

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